Inicia su camino al bicampeonato

Cortesía

Uno de los objetivos trazados para éste año por el racquetbolista chihuahuense Rodrigo Montoya, es llegar lo mejor preparado posible para refrendar su campeonato mundial y para ello, sale éste día con destino a Denver, Colorado, para afrontar una importante fecha del Tour Profesional de la IRT.

“Vienen varios torneos en puerta como el de Denver éste fin de semana, para el próximo en Ciudad Juárez y unos cuantos días de descanso y viajaremos a Bolivia para disputar ya como seleccionado nacional, la copa panamericana de la especialidad”.

Y agregó “Esa es la idea, competir para seguir agarrando el ritmo, ya que desde el nacional en Monterrey no he tenido actividad en cuanto a torneos y en este deporte es básico andar en la jugada”.

Recalcó que para la parada de éste fin en semana en Denver se esperan a los mejores jugadores del circuito y que para el siguiente fin de semana en Ciudad Juárez, no estarán todos sin embargo, la competencia también será dura y muy exigente por lo que se ha preparado para ello.

“Me siento muy bien por ahora, no he dejado de entrenar desde el campeonato nacional y la verdad me siento muy emocionado de volver a la cancha y competir para estar listo cuando llegue la fecha de buscar repetir ese título mundial que aún me pertenece y conseguido hace tres años en Costa Rica”.

Adelantó que al término de estas dos fechas de agosto del tour de la IRT vendrá el momento de poner la playera tricolor y encarar por México la copa panamericana de Racquetbol que dará inicio este próximo 1 de septiembre en Bolivia.

Mientras que para el mes de noviembre está marcada su cita en el campeonato mundial, el cual debió desarrollarse el año pasado en México pero por razones de la pandemia se postergó para este año con una nueva sede, Guatemala.