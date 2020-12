Inicia Tri camino a Qatar en septiembre de 2021

Reforma

Ciudad de México.- La Selección Mexicana arrancará en septiembre de 2021 su camino a la Copa del Mundo de Qatar, que tendrá formato de Octagonal.

La Concacaf ya definió el calendario de la Eliminatoria Mundialista, aplazada por la pandemia de Covid-19. A Estados Unidos, el archirrival, lo visita en noviembre de 2021 y lo recibe en marzo de 2022.

En septiembre, México recibe a Jamaica, visita a Costa Rica y también al ganador del cruce C vs. D. Los duelos de vuelta, frente a los mismos rivales, se jugarán en enero de 2022.

En octubre, el Tricolor recibe al ganador del cruce B vs. E y además a a Honduras, y visita al ganador del cruce A vs. F.

En noviembre, México tiene dos salidas: frente al archirrival Estados Unidos y el ganador del cruce B vs. E.

La Eliminatoria Mundialista termina en marzo de 2022. La Selección Mexicana recibe a Estados Unidos, visita a Honduras y recibe al ganador del cruce A vs. F.

¿EN QUÉ CAMBIA LA ELIMINATORIA?

La Eliminatoria debió empezar el pasado septiembre, pero se aplazó su inicio a marzo de 2021 debido a la Covid-19, y como la pandemia no cedió, una vez más fue pospuesta.

La Concacaf sufrió bastante y tuvo que cambiar su formato. En un principio, se iba a jugar un Hexagonal (como es tradición) entre los mejores seis clasificados de la Confederación en el ranking FIFA de junio de 2020.

Como era injusta dicha medida ya que las Selecciones no pudieron jugar desde marzo, se cambió el formato y 30 representativos, sí, 30, se sacaron la lotería. De antemano, ya están clasificados al Octagonal los equipos de México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica.

La Concacaf decidió hacer una Eliminatoria previa entre los clasificados del sitio 6 al 35 del ranking FIFA. Todos ellos competirán por tres boletos restantes al Octagonal.

Habrá seis grupos, de cinco integrantes cada uno, que se medirán todos contra todos, pero no a ida y vuelta, sino dos partidos como local y otros dos como visitante, ya predeterminados. Solo los líderes avanzarán a la siguiente ronda, en donde jugarán partidos de ida y vuelta, a eliminación directa: el puntero del A enfrentará al del F; el del B al E, y el del C al D.

LARGUÍSIMAS FECHAS FIFA

Las Fechas FIFA serán más extensas para permitir que se puedan jugar tres partidos en dichas ventanas, en lugar de los dos habituales.

El calendario ya quedó muy apretado, así que el organismo rector del futbol mundial necesita que las Selecciones jueguen la mayor cantidad de partidos en un lapso muy corto.

La Concacaf utilizará dicha prerrogativa de fecha triple en septiembre y octubre de 2021, y en enero y marzo de 2022, por lo que la única fecha doble será la del mes de noviembre. Revisa aquí el calendario completo de la Concacaf

¿Y CÓMO QUEDARON LAS FECHAS DE LAS RONDAS PREVIAS?

La primera ronda clasificatoria (donde no juega el Tri) será en marzo y junio de 2021, una eliminación entre 30 Selecciones de la Concacaf, las que se ubicaron entre el sitio 6 y el 35 del ranking al 16 de julio de 2020.

La segunda ronda (donde tampoco juega el Tri) se disputará en junio de 2021, en donde los seis líderes de la primera ronda se enfrentarán a dos partidos entre sí (A vs. F, B vs E y C vs.D), cuyos ganadores se incorporarán al Octagonal.

Esa Fase Final se disputará entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. ¿Recuerdas el gol de Hirving Lozano contra Alemania en la pasada Copa del Mundo? Revívelo aquí.

Los tres mejores del Octagonal clasifican directo al Mundial de Qatar. El cuarto sitio disputará un repechaje internacional en junio de 2022. La Copa del Mundo comienza el 21 de noviembre.