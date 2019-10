Inquieta las diferencias en directiva

Ciudad de México.- Julio César Domínguez, defensa y canterano de Cruz Azul, aseguró que tenía mucho tiempo que no había diferencias en la directiva celeste, pero respeta la reaparición de Víctor Garcés y Alfredo Álvarez como vicepresidentes de La Máquina.

"Al principio más o menos estuvo como ahorita está pasando, hubo prácticamente un lapso de ocho a diez años que no pasaba esto pero son cosas de la directiva", explicó el "Cata" este martes en La Noria.

"Nosotros respetamos eso porque son los dueños del equipo, respetar sus decisiones. Sí tenía un buen rato que no pasaba esto, desconozco eso, pero cualquier cosa pregúntenle a él".

Si bien Garcés comentó que contempla poner contratos de corta duración y con bonos económicos basados en los objetivos conseguidos, Domínguez dijo desconocer el tema aunque sí ha platicado con Garcés.

"Yo estoy concentrado en lo mío, el equipo está concentrado en trabajar día a día y dar resultados al club, directiva y afición. No me gusta opinar mucho, desconozco este tema y ellos son los que tienen que saber", apuntó.

"Ha platicado con nosotros obviamente brindando el apoyo que siempre ha tenido en las pocas veces que ha llegado. En estas últimas ocasiones lo ha hecho, no me gusta hablar de eso porque nosotros debemos tratar de hacer lo nuestro dentro de la cancha".

Domínguez aceptó que el duelo ante Monarcas, el sábado, será vital para los celestes, que ya no tienen margen de error si quieren meterse a la Liguilla del Apertura 2019.