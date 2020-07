Inter de Milán va por Lionel Messi en 2021

Una presunta inversión inmobiliaria por parte de Jorge Messi, padre del futbolista del Barcelona, en Milán reportada por la Gazzetta dello Sport levantó rumores acerca del interés del Inter por el argentino.

Según información publicada por este medio, Steven Zhang, presidente del equipo, ofrecería un acuerdo por tres años y 50 millones de euros por temporada a ‘Leo’, quien ha formado parte del club blaugrana prácticamente toda su vida.

"Suning prepara el largo asalto a Leo", reza el titular del periódico sobre el interés de los directivos chinos de la institución, lo que sería una respuesta a la contratación bomba de la Juventus, Cristiano Ronaldo, hace un par de temporadas.

No obstante, el movimiento no se efectuaría hasta 2021, cuando Messi termine su contrato con el Barça y sea agente libre, siempre y cuando no lo renueve.

Fuente: www.elimparcial.com