Invalidan marca a marchista mexicana por error en medición

Santiago, Chile.- La marchista mexicana Alejandra Ortega registró marca olímpica a París 2024, sin embargo, los tiempos prueba de los 20 kilómetros fueron invalidados por la organización de Santiago 2023 debido a que las atletas denunciaron que el circuito estaba mal medido.

En lugar de haber recorrido 20 kilómetros, el circuito media entre 17 y 18 kilómetros, por lo que la mayoría de las competidoras habían registrado un tiempo por debajo del récord panamericano y mundial con lo que conseguían la marca mínima a París.

La marchista mexicana Alegna González, que abandonó la prueba en los últimos 2 kilómetros, fue la primera en denunciar que desde las primeras vueltas se dieron cuenta que el circuito estaba mal medido.

"Fue un circuito que no está bien medido, no sé qué vaya a pasar con las marcas porque entonces fue una prueba que no cuenta", expresó Alegna.

Las autoridades señalaron que fue un error humano, pues los conos no estaban bien puestos y se guiaron en marcas que habían quedado en el circuito de otras competencias anteriores por lo que por cada kilómetro se cortaron entre 200 a 400 metros.

"Lo primero es estar con las atletas, hay momentos buenos y momentos malos. La parte técnica tendrá que definir qué le faltó a la ruta y ver la postura que tomará la delegación. No se puede repetir la prueba, es un hecho, la exigencia del clima es complicado. No es cosa menor, es una plaza olímpica y salen a darlo todo y esto termina desgastando a todo el mundo", dijo Fernando Platas, Jefe de Misión de la delegación mexicana.

El récord panamericano que ostenta la colombiana Sandra Arenas en Lima 2019, con 1:28:03 fue batido por 14 competidoras, de acuerdo a los registros invalidados, y el récord mundial de la china Jiayu Yang en 1:23:29, de marzo 2021, fue roto por 13 competidoras.

"Se supone que es un evento oficial y no me queda mas que esperar a ver qué dicen", comentó Alejandra Ortega, previo a que invalidaran los tiempos, mismos que ya no aparecen en el programa de resultados debido a que la prueba fue invalidada.

"Me parece incompetente"

"Me parece incompetente por parte de la organización. No se pueden cometer este tipo de errores en una competencia de esta magnitud. No hay alguien a quien podamos echarle la culpa directamente.

"No debería de haber este tipo de errores. Nos afecta a todas las competidoras desde la primera hasta la última. Nos fuimos dando cuenta, todas por sentido común decidimos continuar", expresó a CANCHA la ecuatoriana Paula Torres, quien quedó en sexto lugar de la prueba en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Señalan responsabilidad de APA

En un comunicado, la organización señaló la responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA).

"Lo anterior, debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas. Según establece el reglamento internacional, es APA la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia".