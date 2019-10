Investigan a expresidente de Pumas

Ciudad de México— Tras anunciar su salida de la presidencia de Pumas, Rodrigo Ares de Parga deberá enfrentar una investigación en la que es señalado de enriquecerse de manera inexplicable, de manejar de forma poco clara el dinero que ingresó por venta de jugadores e incluso de favorecer sus negocios de construcción en el proyecto de mejora de la Cantera.

Desde hace un par de meses existe una denuncia ante la Unidad de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada e incluso de la propia Fiscalía General de la República, donde se hacen diversas acusaciones en contra del todavía directivo del conjunto universitario.

Las autoridades comenzaron a hacer sus averiguaciones, pues ante una imputación de esta naturaleza se debe analizar cada uno de los puntos, para valorar si es qué hay algún delito a perseguir.

En caso de que todo quede en conjeturas o no se pueda comprobar nada, Ares de Parga saldrá exonerado. Sin embargo, esta denuncia ya le costó el puesto y tendrá que retirarse sin haber podido cumplir con las promesas que hizo a su llegada al buscar rescatar el ADN del Club Universidad.

El documento que está en poder de CANCHA tiene dos vertientes; en la primera se indica que el directivo recibió dinero "por fuera", por las transferencias de los jugadores que se adquieren bajo su gestión y gran parte de éste fue supuestamente utilizado para pagar la mano de obra y materiales de varias casas que construyó en Avándaro.

En la segunda se detalló que el costo de la construcción de la Cantera 2, así como las instalaciones del primer equipo fue inflado, pues no corresponde a lo que declaró en diferentes medios de comunicación.



LOS FOCOS ROJOS

1.- El manejo del dinero

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General, se informó que los derechos de imagen de Nicolás Castillo se hicieron a través de la empresa Deporte Zaga S.A. de C.V., con domicilio en Ecatepec. Se explicó que 1.9 millones se le pagarían en diversas exhibiciones, la última con fecha del 15 de diciembre de 2019.

El jugador fue vendido al Benfica en el 2018 y en el documento, el denunciante indicó que el jugador chileno negó tener relación y estar al tanto de estos pagos.

El acta constitutiva de la empresa Servicios Deporte Zaga está a nombre de Tania Monserrat Espinoza, oriunda de Ecatepec y Atanasio López Hurtado, originario de Guanajuato.

En la denuncia se indica que esto es solo un ejemplo y supone una simulación, similar a la que habría hecho con otros jugadores, a través de este u otros mecanismos mediante los cuales recibía dinero en efectivo del promotor Jorge Espinosa de los Monteros.

En el documento se mencionó que periódicamente cambió a moneda nacional diferentes cantidades de euros y dólares en la casa de cambio ubicada en Calzada México Xochimilco y Huipulco, para después entregar este dinero a un arquitecto de apellido Poo, quien era el encargado de pagar la raya de los trabajadores que laboraban en su construcción de Avándaro.

Este arquitecto también estaba a cargo de los trabajos en la Cantera.

2.- Obras en Cantera y Avándaro

Rodrigo Ares de Parga fue acusado de inflar el precio de las adecuaciones que se hicieron en Cantera y también en las nuevas instalaciones para el entrenamiento de las divisiones menores, llamadas Cantera 2.

En el documento se indicó que dicha construcción no puede haber costado 100 millones de pesos, tal y como señaló el propio directivo.

Además se explicó que el material y diseño es muy similar al que utilizó en las casas que edificó en la calle Flavius II, del club de Golf Avándaro y/o Racho Avándaro en Valle de Bravo.

Dicho lote fue adjudicado en el 2016 a Ares de Parga y de acuerdo a las pruebas presentadas en la denuncia se explicó que a través de fotos satelitales se comprobó que se construyeron de manera inusualmente rápida en 15 meses.

La Cantera 2 y todas las adecuaciones que se hicieron en Cantera 1, incluido el Hotel que todavía está en obra negra, no tienen permiso de construcción, pues se solicitó a través de transparencia el dato y la dirección de Obras y Desarrollo Urbano informó que no tenía nada en sus bancos de datos.

De las 8 casas que edificó la empresa ARAPAU, propiedad de Ares de Parga, ya se vendieron 5, también rápidamente.

3.- El manejo institucional

La denuncia que también se hizo ante la Unidad de Delitos Fiscales explicó que desde su llegada a la presidencia del Club Universidad nunca se presentaron ante la Asamblea de Socios, de manera física y detallada los estados financieros del equipo.

Siempre se realizaron exposiciones breves y Rodrigo Ares de Parga sostuvo que los estados financieros estaban a disposición de los socios en las instalaciones de Cantera. En alguna ocasión un grupo de socios intentó conseguir las cuentas, pero le pusieron trabas para poder darles los documentos e incluso pidieron que hiciera una carta dirigida a Ares de Parga, y más adelante se analizaría su petición.

Después de su llegada al equipo, terminó la relación laboral con una pequeña empresa que era la encargada de contratar los seguros de jugadores y personal administrativo, para otorgárselo a varios de sus familiares.

Se acusó a Manuel Alcocer, quien se ostenta como abogado de la Asociación y que le llevó casos como la demanda contra Gastón Silva, quien echó abajo su fichaje, de no estar titulado, además de que se encuentra inhabilitado para ejercer funciones como servidor público, por lo que se le calificó de desaseo administrativo.