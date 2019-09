Invita municipio a clases de box y kick boxing 

Chihuahua.- Con el objetivo de fomentar el deporte popular al norte de la ciudad, el Gobierno municipal a través del Instituto de Cultura Física y Deporte (IMCFD), invita a niños, niñas y adolescentes a tomar clases de boxeo o kick boxing que se imparten en el Centro Deportivo Norte.

El boxeo ha tomado mayor popularidad entre públicos infantiles y adultos mayores a través de los torneos y encuentros municipales, que en cada edición el número de participantes ha aumentado significativamente, por lo que se considera un deporte popular y en esa misma índole, se encamina el kick boxing.

Con seis meses de entrenar box, Gabriel Eduardo de 14 años ha tomado mayor confianza en sí mismo, quien relató que inició en este deporte para aprender a defenderse del hostigamiento que recibe de jóvenes mayores a él, “por suerte hasta ahorita no he tenido la necesidad de pelear, pero tengo más seguridad. Mi familia me ha felicitado por practicar y me apoyan a continuar”, manifestó.

Comenzar la práctica de algún deporte no sólo tendrá beneficios en la condición física, sino que, desde la niñez o adolescencia entrena diferentes competencias o habilidades humanas, como las relaciones sociales, el compañerismo, la disciplina y trabajo en equipo.

El deportivo municipal Norte se ubica en la colonia Pedro Domínguez sobre la calle Guadalupe Juárez, cerca del cruce de vialidad Nogales e Industrias, las clases de ambos deportes se imparten en horarios matutinos y vespertinos con costos de 150 pesos la inscripción y 150 pesos mensuales, además en noviembre será publicada la convocatoria semestral en Centros Deportivos donde podrán solicitar descuento en las mensualidades.

Para mayores informes, los y las interesadas podrán comunicarse al teléfono 200-48-00 extensión 5550 o 5551, donde además podrán obtener información sobre costos y horarios de otras actividades deportivas que ofrece el IMCFD a través del deportivo, como insanity, zumba o clases de natación.