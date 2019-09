Irán es suspendido del judo mundial por boicots a Israel

Lausana, Suiza (AP) — Irán fue suspendido de todas las competiciones internacionales de judo debido a que boicotea combates contra deportistas de Israel.



Menos de un mes después que el campeón mundial Saeid Mollaei se apartó del equipo iraní en protesta a los boicots, la Federación Internacional de Judo (IJF) dijo el miércoles que Irán estará suspendido hasta que se realice una audiencia.



La federación iraní de judo ha sido acusada de discriminar contra los deportistas israelíes y quebrantar el reglamento por manipulación de resultados.



“El comité ejecutivo de la IJF consideró que semejante conducta es intolerable”, dijo la federación.



Mollaei dijo que en reiteradas ocasiones recibió órdenes de dirigentes iraníes de perder sus combates o retirarse de competiciones, incluyendo el campeonato mundial que se disputó el mes pasado, para no tener que enfrentar a israelíes. Actualmente se encuentra oculto en Alemania.



Irán no reconoce a Israel como país, y los equipos deportivos de Irán han mantenido por décadas la política de no competir contra israelíes.



El portavoz de la IJF, Vlad Marinescu, dijo que toda suspensión no aplicará a los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. Eso se debe a que el Comité Olímpico de Irán, no la federación nacional de judo, se encarga de inscribir al equipo olímpico.



En tanto, la IJF explora cómo permitir a Mollaei competir dentro del equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional.



El COI ha endurecido su postura sobre los boicots en años recientes.



En junio, el presidente del COI Thomas Bach criticó a los gobiernos que “claramente abusan del deporte para sus fines políticos”, poniendo de relieve el caso en mayo de un tribunal de Túnez que impidió a cuatro israelíes competir en el campeonato mundial juvenil de taekwondo.