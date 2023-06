Itzamary y Diego ganan medalla de oro en natación artística

Agencia Reforma

San Salvador, El Salvador.- Itzamary González y Diego Villalobos consiguieron medalla de oro en dueto mixto libre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la primera en la historia de México en esta prueba que incursiona.

La dupla mexicana logró una puntuación de 182.7583 sobre Colombia, principal rival de México, con 154.7958 unidades, y Puerto Rico, con 93.0083. Ésta es la segunda medalla de la dupla en la justa centroamericana después de la plata en dueto mixto técnico.

"Me llené de emoción porque es por lo que estuve entrenando siempre. Se la dedico a todas las personas que nos apoyaron, a mi familia, a mi equipo y a todas porque me ayudan y me apoyan siempre", expresó Diego, campeón centroamericano.

"Nos llevamos muy bien, somos buenos amigos y es importante para que el dueto funcione".

Con una coreografía inspirada en La Llorona, México triunfó y ahora la dupla se prepara hacia el Mundial de Fukuoka que se desarrollará en dos semanas.

Itzamary y Diego llevan 6 meses entrenando como dupla y han conseguido resultados como el bronce en dueto mixto libre en la Copa del Mundo de Egipto. Y con el oro cierran sus competencias como dupla en El Salvador.

México cierra mañana su participación en natación artística. Por la tarde se desarrollará la rutina de Highlight y este miércoles el equipo libre. Hoy también se realizará la premiación de equipo técnico, donde México se agenció plata, luego de la postergación de la ceremonia por lluvia y por la revisión que exigió el País por el resultado.