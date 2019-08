Jahir Barraza; “paso a paso” en su camino por Europa

Chihuahua.- El futbolista chihuahuense Jahir Barraza dijo que va “paso a paso” en su camino por Europa donde éste pasado fin de semana marcó en par de ocasiones guiando al triunfo a su equipo FF Jairo y afianzándose como el tercer goleador de la liga finlandesa de la segunda división.

“Contento, no solo hay goles sino también asistencias y el equipo sigue sumando puntos y yo anotaciones y todo esto lo estamos haciendo paso a paso”, dijo el delantero deliciense.

Barraza Flores fue titular, jugó todo el encuentro y anotó los dos goles con los que el FF Jairo venció de local 2-0 al MyPa mientras que su compañero de equipo el también mexicano y canterano atlista Darvin Chávez también alineó todo el encuentro.

En la jornada anterior Jahir también disputó los 90 minutos y volvió a ser la gran figura tras marcar el gol del triunfo 2-1 de su equipo sobre el AC Kajaani en calidad de visitante.

En cuanto al goleo individual, el delantero surgido de la Liga Estatal de Fútbol de Formación con los Vencedores del Desierto de Delicias y donde posteriormente fue canterano atlista donde llegó a debutar en la Primera División del fútbol mexicano, se ubica en la tercera posición general con 12 anotaciones por 13 que lleva el colombiano Calvo Espinosa del equipo TPS y que persiguen al líder que lleva 17, el finlandés S. Ojala del equipo HAK.

Asimismo atrás de Jahir figuran varios goleadores de ese país nordico como Multanen con 11, Makela 9 y Ollila con 8 tantos.

Para Barraza Flores al principio no fue fácil su adaptación en Finlandia pero con el transcurso de los días fue superándolo y ahora está viviendo su mejor momento con un gran ritmo que lo mantiene como una de las grandes figuras de éste circuito.



Ficha Técnica:

Nombre: Jahir Alejandro Barraza Flores

Edad: 28 años

Fecha de Nac: 17 de septiembre 1990

Lugar de Nac: Delicias, Chih.

Peso: 73 Kgs

Estatura: 1.82 Mts

Disciplina: Fútbol

Posición: Delantero

Debut en Primera División:

16 de abril 2011 Estadio Jalisco Atlas Vs. Pachuca

42 Goles en Clubes

Seleccionado Nacional Sub-23 con 3 apariciones y un gol

Actual Equipo FF Jaro de la Segunda División de Finlandia