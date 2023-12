Jaime Jáquez Jr., con los pies en la duela

Agencia Reforma

Ciudad de México.- "Jaimito" -como le dice su padre- tiene sólo 22 años y los focos de la NBA lo comienzan a iluminar cada vez más.

Pero Jaime Jáquez Jr., la nueva joya del Heat de Miami, es un chico común y corriente.

Disfruta ver películas, echarse una partida de ajedrez y escuchar música de Peso Pluma para relajarse durante los cansados viajes de la NBA.

El mexicano de casi dos metros de estatura, quien lleva poco más de un mes en la liga y no para de recibir buenos comentarios por su accionar en la duela, habló de todo un poco en entrevista exclusiva.

Ya rompió varias marcas para un basquetbolista mexicano en la NBA, como el de más puntos, al meter 24 el jueves ante Indiana.

Jaime Jáquez Jr. mantiene los pies sobre la tierra.

Su objetivo, asegura, es inspirar a otros, y para ello se toma las cosas con calma, seguro de que todavía tiene mucho por aprender y mejorar.

Shaquille O'Neal dijo hace unas semanas que Jáquez tenía futuro en la Liga, y así han venido otros comentarios de estrellas como Charles Barkley por la intensidad de Jaime.

"Es increíble escuchar cosas de todos ellos, es loco escuchar eso, irreal. Pero tengo que enfocarme en mis objetivos, necesito trabajar, mejorar mi defensa, mi tiro, pero agradezco la confianza que estoy recibiendo de todos".

¿Cómo te has sentido en tu primer mes en la NBA?

"Estoy alegre, muy feliz por mi primer año en la NBA, lo disfruto mucho, ojalá podamos continuar con los éxitos. Lo más fácil ha sido la ofensiva, porque en la duela hay muchos espacios, y el ritmo del partido me gusta, en el colegio es lento, y en la NBA el juego es rápido.

"Lo más difícil hasta este momento han sido los viajes a diferentes ciudades, después del juego es muy cansado, pero es parte de todo esto, lo entiendo, es cansado y difícil, pero todo está bien".

¿Y en tu tiempo libre?

"Me pongo a ver Netflix, o jugar algo de ajedrez, o escuchar música, y hablar por FaceTime con mis amigos y familia".

¿Qué música te gusta?

"Me gusta mucha música diferente, por ejemplo, lo alternativo. Me gustan Peso Pluma, Bad Bunny, Drake, Travis Scott, muchos artistas diferentes, pero me gusta mucho la música".

12 puntos por partido promedia Jaime en la temporada de la NBA.

24 puntos, récord impuesto por Jáquez para un mexicano en un partido.

Con su nombre entre los candidatos al Novato del Año en la NBA, Jáquez trabaja para graduarse a "Don Jaime".