Jaime Jáquez Jr. se da su lugar con Miami

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jaime Jáquez Jr. no está buscando comprobarlo -incluso con dos partidos esta semana contra los Hornets de Charlotte-, pero eso no significa que no sepa cuál está siendo su lugar en la clase del Draft de esta temporada de la NBA.

Los partidos contra los Hornets, el lunes en el Spectrum Center -que Miami ganó 116-114- y hoy en el Kaseya Center, enfrentan a Jáquez con Brandon Miller, la elección número 2 de Alabama.

Al mexicano del Heat no le agradan las comparaciones -aunque apunta a ser la elección de mayor valor de la primera ronda-, pero sabe su lugar en su generación.

"Soy consciente de todos los chicos que se fueron delante de mí", dijo el ex jugador de UCLA, elegido como número 18 en la ronda inicial del Draft, en declaraciones al Sun Sentinel.

Designado como Novato de octubre y noviembre en la Conferencia Este, Jáquez trae más que decorosos promedios de 12.4 puntos, 3.5 rebotes y 2.5 asistencias por partido en la campaña, además de ser el mexicano que más puntos ha anotado en un juego de la NBA, con 24.

Sin embargo, aún no olvida lo que le provocó el Draft.

"La noche del Draft, estaba pensando: 'No quiero ir', por culpa de todos estos muchachos, y pensé que me iba a enojar. Acabé por no sentirme así, porque Miami es donde quería estar", indicó.

El Jacómetro

Cómo le ha ido a Jáquez en sus últimos 5 partidos:

- El mexicano enfrentó dos veces con el Heat a Indiana, y una vez a Toronto, Cleveland y Charlotte.

- Jaime logró su mejor anotación hasta ahora como profesional, ante los Pacers de Indiana (30 de noviembre), nueva marca de puntos en un juego de NBA para un mexicano: 24.

- En el primer juego de dos esta semana contra Hornets, Jáquez aportó el lunes 18 puntos a la victoria del Heat 116-114.

16.4 puntos

promedió Jáquez en los últimos 5 partidos del Heat de Miami.

2.2 rebotes

y 2 asistencias su promedio en duelos más recientes de Jaime.