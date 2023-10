Jardine aplaude fortaleza del América, Repetto se va dolido

CDMX.- Más allá de los errores de la defensa, el técnico André Jardine aplaudió el empaque del América para vencer 4-3 a Santos.

"Hay que aprender a celebrar partidos como estos por la victoria, el esfuerzo, Santos tiene un buen equipo, debería tener más puntos de los que tiene, una delantera que personalmente me encanta.

"Los goles son errores puntuales, hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo, analizamos los errores, así es el futbol, me quedo con un sabor de un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas de ir perdiendo desde el minuto uno, el equipo muy fuerte mentalmente, siempre generando, hicimos mucho más para hacer más que cuatro goles, Acevedo muy bien", expresó el técnico.

El DT brasileño admitió que la sustitución de Kevin Álvarez obedeció a prevenir una posible lesión, cosa que no hizo la Selección de Chile con Diego Valdés.

"Kevin tuvo una fatiga en el aductor, estamos haciendo siempre lo posible para cuidar de los jugadores, no quiero que un jugador se arriesgue de una lesión y parar, fue por prevención.

"De lo de Diego estamos tristes, estábamos haciendo todo lo posible por cuidar bien de los jugadores, por dar un ejemplo (Sebastián) Cáceres jugó dos partidos de altísimo nivel, un viaje larguísimo, y hoy para mí no jugaría, el riesgo de lesión es muy fuerte. Diego va a la fecha FIFA claramente no al 100 por ciento, teníamos la certeza de que no podía jugar los dos partidos, viene la lesión, nos deja tristes, tenemos que trabajar en conjunto nosotros y las Selecciones cuidando a los jugadores porque al final los que más sufren son ellos", comentó.

Se manifestó sobre la polémica por la plancha de Julián Quiñones que solo fue catalogada como amonestación y no expulsión.

"Me gustaría ver discusiones de estas de otros equipos, parece que si hay algo dudoso en el partido del América se queda toda la semana hablando de esto, claramente Julián está pensando en dar un pase, el rival saca la pelota, y el pase se transforma en una falta, me parecería demasiado castigo una roja, Julián es un jugador extremadamente leal", dijo.

SE VA REPETTO CON DOLOR

El técnico de Santos, Pablo Repetto, dijo que no se vio la diferencia entre el líder y un equipo que tiene apenas la mitad de puntos.

"Nos vamos con dolor porque nos vamos sin nada, queríamos llevarnos algo de acá, sabíamos de la dificultad por el gran rival que es América, no de casualidad es el puntero, cuando hace el cuarto gol los estábamos controlando bastante bien, incluso habíamos tenido alguna situación.

"En estos partidos tienes que ser muy efectivo y a la hora de defender estar muy atento, lamentablemente nos convirtieron cuatro goles, no podemos sumar, el equipo dejó todo, eso nos da cierta tranquilidad, pero no nos vamos contentos", comentó.

Expresó su tranquilidad por el retorno del portero Carlos Acevedo, quien jugó por última vez el pasado 10 de mayo.

"Si hoy busco las cosas positivas, como dije, el equipo dejó todo, por momentos tuvimos que revertir el resultado, no es fácil, peleamos hasta el final, esos es positivo, lo de Carlso e smuy importante, lo vamos a tener para estas últimas cinco finales que nos quedan, de ese lado estamos en positivo, muy metido con el equipo, ayuda mucho en la parte anímica, tenerlo va a ser muy importante", expresó.

Santos es la peor defensiva del Apertura 2023, con 26 anotaciones en contra.

"Está el detalle de cosas puntuales, es obvio (que la defensa preocupa), nos ha pasado, quizá en desarrollo de partidos parejos, en algunos puntuales, que teníamos el dominio, nos terminan concretando, para hacer cuatro goles el rival te tiene que generar tres veces más de las que te hace, no sé cuántas tuvieron, pero 15 chances no, nos ha pasado y es un tema que tenemos que mejorar, es el puntero, tienen el doble de puntos que nosotros, pero hoy no vi una diferencia así, pero los partidos se ganan con goles, los detalles hacen la diferencia", expresó.tero, tienen el doble de puntos que nosotros, pero hoy no vi una diferencia así, pero los partidos se ganan con goles, los detalles hacen la diferencia", expresó.