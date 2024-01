Jason Kelce podría retirarse de la NFL

Agencia Reforma

Filadelfia, EU.- El centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, ha dicho a sus compañeros que podría retirarse después de 13 temporadas en la NFL.

Hasta el momento Kelce no ha hecho un anuncio público después de la derrota de Philadelphia por 32-9 contra Tampa Bay Buccaneers.

"Lo quiero. Obviamente, no estamos en esa posición todavía, listos para hablar de ello, pero él es especial y lo queremos", dijo el coach de Eagles, Nick Sirianni, después del juego.

"Es uno de los tipo más especiales con los que he trabajado. Él tiene un lugar aquí y siempre quiero que juegue".

Kelce, de 36 años, fue elegido en la sexta ronda del Draft de 2011. Es el hermano mayor del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce. Los hermanos se enfrentaron en el Super Bowl de la temporada pasada, que ganó Kansas City, y ambos conducen un podcast.

"Es una leyenda de la ciudad. Realmente, de la Liga", dijo el quarterback Jalen Hurts, "no quiero minimizar lo que hizo y lo que ha superado. Su camino a donde está ahora no ha sido sencillo. Ha sido un largo, largo camino para él, y así ha sido cada año que yo he estado aquí, ¿volverás para el año próximo? Pero él sabe cuánto lo queremos y lo apreciamos. Sabe lo mucho que he aprendido de él. Por siempre tendrá un lugar en mi corazón"