Jason Witten ansioso por regresar con Dallas

Ciudad de México.- Apenas un año después de haber anunciado su retiro, el ala cerrada Jason Witten ha vuelto a la rutina de ser un jugador de la NFL.

Lo estoy disfrutando”, dijo el recién firmado jugador de los Vaqueros antes de ser entronizado en el Salón de la Fama de los Deportes de Texas.

"Estoy muy emocionado por estar de nuevo en el proceso de involucrarme con el equipo. Realmente creo que tengo mucha energía. Estoy muy emocionado de verdad. Quiero ya empezar a hacer trabajos con el coach Mike Woicik (encargado del acondicionamiento)”.









Witten se unió a los Boys con un contrato de un año y cinco millones de dólares apenas este mes; la temporada pasada estuvo como analista de ESPN en los partidos de lunes por la noche.

"Ahora me siento como un pequeño niño. Espero con ansia los siguientes seis o siete meses”, aseveró. “Lo dije cuando me retiré hace unos meses: ‘No sé de alguien que sepa a ciencia cierta cuándo es el mejor momento para decir adiós’. Y yo tengo la experiencia del retiro y del regreso. He visto todo desde una perspectiva distinta”.

Y añadió: “He visto a la NFL desde otro ángulo. He analizado a los 31 equipos y he visto cómo han construido sus nóminas, así que me siento preparado en todos sentidos para volver”.