Joey Meneses, el héroe de México en el Clásico Mundial

CDMX.- Joey Meneses es el héroe sin capa pero con bate de la Selección Mexicana de Beisbol.

Desde que la novena tricolor debutó en el Clásico Mundial frente a Colombia hasta el juego de este 12 de marzo frente a Estados Unidos, el sinaloense ha destacado.

Los dos jonrones en el Chase Field de Phoenix de 'Cabajoey' sólo confirmaron que aquellos que no confiaron en su talento estaban equivocados.

La fe de Meneses movió la montaña el año pasado.

Una oportunidad, una llamada, la suerte y hasta un milagro, invadían los pensamientos del nacido en Culiacán, quien sólo deseaba debutar en las Grandes Ligas.

El camino fue largo. Después de firmar con los Bravos de Atlanta en 2011, mantenerse los siguientes 10 años en las Ligas Menores, tomar una oportunidad en Japón, formar parte de la novena tricolor que acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio, finalmente, en agosto de 2022 los Nacionales de Washington confiaron en su talento.

"Me dijeron que todavía no era nada oficial porque podía ser que no se hicieran los cambios, (así podía ser) que me regresaran y no me quería hacer la ilusión ni contarle nada a mis papás por lo mismo, pero cuando llegué a Washington y me dijeron que ya me podía ir al estadio y que ya era oficial, la verdad fue emocionante, recordé esos momentos difíciles que pasé, me acordaba que había trabajado mucho para llegar a este lugar y quería aprovecharlo al máximo", recordó el pelotero mexicano.

En su presentación con Washington conectó jonrón y se convirtió en el jugador de posición más veterano en debutar en la MLB, ya que lo hizo a los 30 años con 55 días.

La edad no representa ningún problema para Meneses ya que no es el único pelotero que se estrenó "tarde" en el mejor beisbol del mundo.

Satchel Paige tenía 42 años cuando jugó, por primera vez, con los Indios de Cleveland; lo mismo ocurrió con Ken Takahashi y su debut con los Mets de Nueva York a los 40 años.

"La motivación fue cumplir mi sueño. Había tenido buenas temporadas, regulares, pero siempre tratando de mejorar para poder cumplir mi sueño, esa siempre ha sido mi motivación. Si me seguían saliendo ofertas en Estados Unidos yo iba a seguir intentándolo hasta que se diera y este año lo conseguí",

"Los últimos dos años he empezado a leer un poquito más porque muchas veces es muy mental el juego, de repente tengo bajones de cuando estaba en Las Menores y que no se me daba el llamado, se pone uno negativo y las cosas empiezan a salir mal. Gracias a Dios he estado aprendiendo año con año y me hace seguir positivo", finalizó el jardinero.

México enfrenta a Gran Bretaña este martes 14 de marzo en el tercer duelo de la novena mexicana.