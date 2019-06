Jorge Lorenzo se fractura una vértebra tras caída

Assen, Holanda.- El español Jorge Lorenzo sufrió una fractura estable de la sexta vértebra dorsal, tras sufrir un accidente durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda.

Lorenzo tuvo que ser atendido por las asistencias médicas, que lo trasladaron a la clínica del circuito y de ahí a un centro médico en Assen para un examen médico mucho más extenso en el que se detectó la fractura estable de la citada vértebra, lo que aconsejó su traslado a un hospital de Groningen para una revisión aún más profunda de su estado físico.









Ante el incidente, Lorenzo se perderá este GP y el de la semana que viene en Alemania. Se prevé que pueda regresar entre tres o cuatro semanas.

"El médico de Barcelona que vio las imágenes, nos dijo que cree que con un corsé durante tres o cuatro semanas puede estar preparado para Brno pero, lógicamente, para la semana que viene en Sachsenring no podrá estar", comentó Alberto Puig, responsable deportivo del equipo Honda Racing Corporation Repsol Honda.

NO ES UNA MOTO FÁCIL

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), séptimo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos analizó la caída de su compañero de equipo Jorge Lorenzo y refrendó que la Repsol Honda "no es una moto fácil, pero es una moto que gana y una cosa no quinta la otra".

"SÍ que es cierto que si ves los números, Jorge lleva ya las mismas caídas que llevaba con la Ducati -eso es lo que me dijeron, explica Márquez- durante todo un año y ahora estamos a mitad de temporada, es una moto que tienes que ir al límite, que tienes que buscarlo y si te relajas un poco pierdes medio segundo".

"Es verdad que en estos últimos años estamos trabajando duramente y este concepto ha ido mejorando, pero lógicamente todo tiene un transcurso", recalcó Márquez.