José Luis Doctor, marchista que entrenó con tenis parchados

Santiago, Chile.- El marchista mexicano y clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024, José Luis Doctor, entrenó gran parte de su vida con tenis parchados y remendados.

El campeón centroamericano que debutó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 recordó en entrevista con CANCHA la época en la que cosía sus tenis para poder seguir entrenando a falta de recursos económicos.

"No solo a mí me faltó calzado, a varios compañeros nos ha tocado, los tenis para marcha son especiales en algún sentido, nos hemos visto en la necesidad de cocerlos, parcharlos, ponerle otra suela, incluso hemos tenido lesiones porque el calzado ya no es el adecuado. La hemos padecido".

La falta de tenis no lo detuvo aunque regresó del retiro después de unos meses en 2021. Sus tenis son su amuleto, pues los guarda como un recuerdo de los kilómetros que ha recorrido a contracorriente.

"Años pasados tenía que parchar los tenis o cocerlos. Años anteriores padecíamos bastante de tenis porque es un tenis especial y no se encuentra fácilmente y también porque no teníamos la solvencia económica", recuerda José Luis Doctor.

'Como corredor serías es el mejor de México; como marchista, el mejor del mundo'

Se inició en la marcha atlética a los 12 años por invitación del entrenador Miguel Ángel Sánchez Soto en el Comité Olímpico Mexicano, donde se probó en salto, lanzamiento, velocidad, fondo, medio fondo y natación.

"Como corredor serías es el mejor de México; como marchista, el mejor del mundo', le dijo Miguel Ángel, frase que ha cimbrado hasta ahora a José Luis y un cuarto lugar en una Olimpiada Nacional le ayudó a confirmar la predicción del entrenador, una predicción que se confirmaría en el tiempo.

El originario de Huixquilucan se define como un niño que fue hiperactivo y por una sugerencia de sus maestras su mamá y su papá lo llevaron a realizar deporte entre los 6 y 7 años de edad. Su niñez la recuerda feliz en medio de las carencias económicas cuando su papá trabajaba en la plomería y su mamá como trabajadora del hogar.

"Mis papás se tronaban los dedos para tener un techo donde dormir y comer algo en el viaje, ayudarle a mi papá a trabajar en la plomería desde los 8 o 9 años, ver cómo mi mamá se esforzaba en el día a día para sacarnos adelante y tuve una infancia muy bonita, es una de las mejores etapas de mi vida".

Uno de los recuerdos que más atesora fue un 24 de diciembre, una Nochebuena junto a toda su familia cenando.

"Ver a mi mamá, mi papá y mi hermana todos unidos y comiendo lo que sea, así fuera una tortilla con sal. Es lo que más añoro y siempre extraño".

A los 15 años José Luis se independizó de su familia y se hizo cargo de él. Su familia no podía costear los boletos de avión, el hospedaje o comidas que implican ser un deportistas de alto rendimiento.

"Aunque mi familia me lo hubiera querido dar, no teníamos la posibilidad".

Rifas, vender ropa y pedir prestado fueron recursos que utilizó para competir en el selectivo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. A falta de recursos económicos para hospedajes durmió en aeropuertos y hasta en parques para economizar sus estancias en competencias.

No va a Tokio 2020; vende hamburguesas

José Luis no clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la competencia de marcha la vio desde un televisor donde apenas podía ver las imágenes. Lo recuerda como el momento "más bajo". Era un cuarto reducido y estaba acostado en una esponja que servía como colchón de cama.

"Estar viendo la prueba donde no pude estar, esa fue la más difícil y dura en mi vida: verme no poder estar ahí". No querer ser un espectador lo llevó a regresar del retiro al que se había autoexiliado de junio a noviembre de hace dos años.

El doble medallista olímpico Raúl González apareció en escena y lo rescató del retiro.

"Después de Tokio me había retirado, no tenía nada económico. Al final no apoyan para conseguir ese lugar olímpico y menos cuando no lo consigues, te quitan todo y te ves en la necesidad de trabajar en diferentes cosas como vendiendo hamburguesas, en una clínica odontológica, tienes poca experiencia por estar en el deporte y poca gente de contrata. Fue una decisión difícil volver porque tengo familia".

Logra marca a París 2024 y trabaja por medalla olímpica

En junio logró la marca mínima olímpica y, apenas unas semanas después, conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en esta distancia. Además, en marzo batió el récord nacional mexicano de los 35 km (2h26:37).

"Me dicen que si no consigo una medalla qué voy a hacer y digo 'puedo seguir vendiendo hamburguesas, chalán de albañil, de asistente odontológico, incluso hasta vendiendo chicles, pero con la tranquilidad de que hice lo imposible por llegar a mi sueño. Ese soy: el niño de 12 años que tiene un sueño y que no se va a rendir hasta lograrlo".

José Luis cuenta desde hace un año con un patrocinador de calzado y otro de energéticos, ahora, dice que se puede dedicar al deporte, aunque no cuenta con fisiatra ni un psicólogo.

"El profe (Raúl) es nuestro psicólogo, nuestro nutriólogo, nuestro doctor, es un todólogo, siempre nos motiva". Tiene su clasificación olímpica a París 2024, y este domingo debuta en sus primeros Juegos Panamericanos en Santiago 2023, donde tendrá dos pruebas, en marcha de 20 kilómetros y el próximo 4 de noviembre, en maratón marcha relevo mixto, un parámetro para los Juegos Olímpicos del próximo año.