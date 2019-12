Joserra se burla de Zague y la filtración de su video íntimo

Más de un año ha pasado desde que se filtraron fotografías íntimas del exfutbolista Luis Roberto Álves “Zague”. Sin embargo, aún hay personajes que no quieren que el público olvide ese bochornoso momento que vivió el ex delantero de las Águilas del América y de la selección mexicana. Una de esas personas es el presentador deportivo, José Ramón Fernández, quien recordó, con carcajadas, aquel hecho durante una emisión en vivo de su programa en ESPN.

El contexto de la situación se enmarca en una dinámica que el periodista realizaba al lado de la leyenda de los Pumas de la UNAM y del Real Madrid, Hugo Sánchez, para escoger a los cinco mejores atacantes de la selección nacional en la historia. En la lista, además de Sánchez, figuraban futbolistas como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela, Jorge Borgetti y también Zague.

“Zague, que ustedes lo conocen, trabajó con nosotros pero...”, interrumpió su comentario para aguantar la risa y después continuar: “Se fue a un espejo doble e hizo una locura, pero bueno...”, dijo Fernández en referencia al video que se hizo público en el contexto del Mundial de Rusia 2018. Posteriormente, el presentador soltó una estruendosa carcajada.

Fernández hizo referencia al video íntimo que se difundió en redes sociales en el contexto del Mundial de Rusia 2018. (Foto: Especial)

Si bien el momento resultó divertido para el conductor de televisión, para Hugo Sánchez fue algo incómodo, pues se quedó atónito ante la burla que había realizado su compañero y únicamente atinó a cuestionar: “¿A qué vino todo eso”. La respuesta que obtuvo fueron más risas y después de unos segundos una breve disculpa.

Otro punto relevante respecto a este momento es que José Ramón Fernández no fue el único que se burló de su ex compañero, pues también se escucharon más risas de algunos elementos de la producción y de compañeros de la mesa de análisis del programa Fútbol Picante.

Fernández y Zague fueron compañeros en ESPN durante varios años hasta que el referente del América fue contratado por TV Azteca antes de que comenzara el Mundial de fútbol en tierras europeas. Si bien en su momento resultó algo sumamente polémico, el propio ex futbolista ha sabido sacarle provecho, pues en los últimos meses formó parte de una serie de comerciales en los cuales se ironizaba al respecto al lado de sus actuales compañeros de transmisión: Luis García y Jorge Campos.

No obstante, en el momento en que se dio a conocer el video, éste le trajo una serie de problemas familiares y mediáticos, pues la grabación no estaba dirigida a su esposa, la periodista Paola Rojas. Además, los usuarios de las redes sociales hicieron memes y se divirtieron con el video íntimo del ex futbolista mexicano de ascendencia brasileña.

El video fue la causa principal del divorcio entre Paola Rojas y Zague. (Foto: Archivo)

Hace unos meses, cuando estaba cerca de cumplirse un año de la publicación el ex jugador habló de aquel bochornoso pasaje: “Todo en la vida pasa por algo y uno tiene que ser responsable y maduro para asumir sus actos y las consecuencias de ello. Cada quien es responsable de sus acciones, siempre he tratado de hacer las cosas con responsabilidad”.

A pesar de que la difusión del clip le costó su matrimonio con Rojas, dijo no guardar rencor hacia los usuarios de las redes sociales que compartieron la publicación de manera masiva: “Yo siempre perdono, no soy nadie para negar el perdón, no vivo con rencor, no vivo con odio, yo sigo mi vida adelante, hay tropiezos en la vida, nadie es perfecto, pero todos son parte del aprendizaje y se acabó”.

Este caso, además, fue una muestra de las dinámicas tóxicas de la comunidad en las plataformas digitales, pues la periodista también recibió burlas e incluso agresiones: “Burlas, insultos y hasta amenazas. Para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer. Es a lo que están acostumbrados. No debería extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género”, escribió la presentadora de noticias.





