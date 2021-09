Juan Reynoso valora el resultado de Cruz Azul

Ciudad de México.- Luego de cinco encuentros consecutivos sin victoria, Cruz Azul volvió a ganar y se acerca a la zona de clasificación directa, algo que valoró en la conferencia de prensa post partido su entrenador, Juan Reynoso.

"Esa parte es lo fundamental y lo logramos, el triunfo, nos coloca en una posición más expectante, el primer tiempo fue bueno, el segundo tuvimos picos de irregularidad y son las cosas a corregir, esto es futbol, hicieron su esfuerzo, lo que más valoramos hoy es el resultado y nos ponemos a dos puntos de la clasificación directa, del cuarto lugar”, comentó.

Además, fue muy severo con su equipo, y si bien aseguró que disfrutarán de la victoria, están lejos de sentirse tranquilos por lo realizado en recientes semanas.

"Me encantaría dormir tranquilo, pero como uno vive el futbol siempre quiere mejorar, soy muy exigente conmigo mismo, si da para disfrutar el resultado, pero no estamos en el nivel, me preocupaba cuando sumamos victorias torneo pasado, imagínate ahora, con todo eso estamos a dos puntos del cuarto lugar, no nos conformamos, pero en otra circunstancia no estaríamos en una posición tan expectante como terminamos hoy”, agregó.

Finalmente, valoró aún más el triunfo por la cantidad de ausencias con las que La Máquina ha tenido que luchar en los últimos días, y reafirmando el gran plantel con el qué cuenta y como todos tienen la obligación de responder.

"Siempre hemos dicho que el plantel da para que, a pesar de las ausencias, nos hemos podido reinventar, no ha sido bueno el inicio y aún así estamos a despuntes del cuarto lugar, el futbol nos está premiando, algo hemos hecho bien, nos hemos mantenido en zona de clasificación, nos queda muy cerca el cuarto lugar y vamos a recuperarnos”, concluyó.