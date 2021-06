Juarense, ¡al ataque en Bulgaria!

Marco Tapia / El Diario

El juarense Jorge Eduardo Méndez tiene un ‘reto enorme’ en puerta, pero se siente listo para enfrentarlo a finales de julio cuando viaje a Sofía, Bulgaria para tomar parte en el Mundial de Artes Marciales Mixtas en la categoría juvenil.

De 17 años de edad, Méndez Navarro es integrante del gimnasio Ragnarok MMA y hace poco más de una semana compitió en el Nacional que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, donde ganó su pase para el Mundial.

Ricardo Morales, entrenador de Jorge Eduardo, comentó que en el Nacional tomaron parte unos 27 competidores de Juárez, de los gimnasios Ragnarok, Capital Fight y Warriors, y aunque se trajeron varias medallas, solamente Méndez logró calificar al evento de Sofía.

“Vamos a Bulgaria y me siento emocionado porque es como un reto enorme, me tengo que preparar cien por ciento, no puedo estar de ‘ah, este día voy a dejar de entrenar, me voy a tomar un descanso’; es darle con todo, prepararme y seguirle dando”, declaró el joven luchador, quien al mismo tiempo confesó sentir algo de nervios al saber que allá posiblemente enfrentará a algún ruso o un búlgaro.

-¿Cómo es tu preparación en estos momentos?

“En el gimnasio estoy entrenando dos horas diarias, ya sea de técnica o ejercicios, igual corriendo tres días a la semana para no tener mucho desgaste en las rodillas, no mucho cansancio, y a lo mejor esas dos horas de gimnasio implementarle una de cardio, de ejercicios”.

Con cuatro años en esta disciplina, Jorge recuerda que antes practicó algo de handball y basquetbol. Después ingresó en el pentatlón, sin imaginar que el día que les enseñaron defensa personal iba a cambiar su vida.

“Empecé primero en un pentatlón, empezamos a hacer deporte de rappel, arco y un día nos estaban enseñando defensa personal, entonces a mí me entró la duda de ‘qué tal si yo tengo que empezar una pelea, no tengo que dejar que me peguen… o tengo que defender a alguien’, y empecé a buscar un deporte que me gustara. Está el box, el kick, y me llamó la atención el MMA”, recordó el atleta fronterizo.

-¿Has tenido que aplicar tus conocimientos en la calle?

“Sí, me han querido asaltar en dos ocasiones y sí ha sido de que tengo que defenderme, igual de pleitos que suceden de repente en la calle, que a lo mejor ves que le están pegando a una muchacha o algo, que se le quieren ir encima, y es de ir a defender. La idea es no meterte en problemas, no andar de buscapleitos, pero en ocasiones así creo que es algo necesario”.

-¿Cómo enfrentas las derrotas?

“Las derrotas, siempre he dicho, siempre me han enseñado que es un aprendizaje, nunca pierdes en realidad, siempre te llevas una experiencia, te llevas como quien dice colmillo para una próxima pelea”.

-¿Cuál es tu mensaje para niños y jóvenes que quieren empezar a practicar algún deporte?

“Que no se desesperen, que lo hagan, que poco a poco, no hay nada imposible, todo se puede lograr con constancia, con disciplina. Es muy bonito ir entre varios, un equipo, ir a un lugar y pasársela todos increíble, el respeto y todo eso. Si quieren hacer deporte que se acerquen y lo hagan, no hay impedimento”.

Finalmente, el entrenador Ricardo Morales comentó que tienen que estar para el 28 de julio en Bulgaria, por lo que en estos días buscan apoyos económicos para ir a representar a México.

Nombre: Jorge Eduardo Méndez Navarro

Disciplina: Artes marciales mixtas

Fecha de Nac.: 17 de marzo de 2004

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 71 kg

Gimnasio: Ragnarok MMA

Campeón nacional

Representará a México en mundial de Bulgaria