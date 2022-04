Juarense Alejandro Zendejas, a mostrarse ante Guatemala

Esta noche el juarense Alejandro Zendejas podría tener una oportunidad de ser observado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana de futbol, cuando el Tri se mida a Guatemala en partido de preparación rumbo al Mundial Qatar 2022.

Al no ser esta una fecha FIFA, el entrenador nacional, Gerardo Martino, tuvo que echar mano principalmente de los futbolistas que juegan en la Liga MX y fue ahí donde primero llegó la convocatoria para Zendejas y hoy se presentaría la oportunidad de recibir minutos de juego.

En las más recientes jornadas, el mediocampista juarense ha sido un elemento importante en las Águilas del América que dirige Fernando Ortiz, pero a nivel de Selección Zendejas pelearía por un lugar en la lista mundialista con jugadores como Hirving ‘Chucky’ Lozano (Nápoli), Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona (Sevilla), Diego Lainez (Betis), Uriel Antuna (Cruz Azul) y Alexis Vega (Guadalajara).

Otro aspecto que haría un poco más complicada la participación de Zendejas en Qatar, fue la declaración de ayer del propio Martino en el sentido de que difícilmente se verán caras nuevas en Qatar, es decir, diferentes a las que se vieron en los partidos clasificatorios.

“La realidad es que no pasa solamente aquí, pasa en todo el mundo en la recta final, si no, nos cuestionamos qué estuvimos haciendo durante tres años y medio, pero también digo que cabe la posibilidad para futbolistas que estén o continúen en un buen momento, que no son cuatro o cinco partidos, o dos o tres goles, se justifica en una temporada entera”, aclaró el ‘Tata’ Martino.

“Es una linda oportunidad, el Mundial está muy cerca y cada presentación lo será, independientemente de con quiénes jueguen y los futbolistas convocados; probablemente saquemos más conclusiones individuales que colectivas, pero sí es una buena oportunidad para los chicos de mostrarse individualmente y buscar ir al Mundial”, agregó el estratega nacional.

Martino no estará hoy en el banquillo del Tri, pues no recibió el alta médica del procedimiento quirúrgico al que fue sometido en febrero, lo que le impide viajar en avión.

“Hago vida normal, participo en los entrenamientos, llegué muy justo para ir a Orlando y era mucho más prudente esperar el verano en donde tenemos más viajes y evitar un contratiempo; lo mismo que pasó en marzo, no viajé a Honduras, pero dirigí los encuentros en el Estadio Azteca”.

Conózcalo

Nombre: Alejandro Zendejas Saavedra

Fecha de nac.: 7 de febrero de 1998

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg

Posición: Extremo

Equipo: América

Para hoy

México vs Guatemala

Partido amistoso

Hora: 6:30 pm

Camping World Stadium

Orlando, Florida

TV: TV Azteca, TUDN