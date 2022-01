Juarense dirigirá en el Betis de España

Cortesía

El entrenador juarense Salvador Rodríguez volverá a cruzar el Océano Atlántico para poner en práctica sus conocimientos una vez más en el Viejo Continente, luego de haber firmado con el Real Betis del futbol español para dirigir el equipo y la Academia Sub-20.

Rodríguez ya cuenta con experiencia en las fuerzas básicas de diferentes equipos españoles, por lo que este ambiente para él no será algo nuevo.

En 2014-15 fue entrenador de la Academia U18 en el Club Sporting de Gijón. En 2015-17 lo fue de la Academia U19 del Atlético de Madrid y en 2017-19 de la Academia U18 del Sevilla FC.

“Firmé hace dos semanas, me siento muy bien, contento y listo para trabajar y a echarle todos los kilos”, declaró el entrenador de 46 años de edad.

El año pasado, Rodríguez estuvo con un pie en el futbol de China, pero la situación actual no permitió que al final se concretara esa negociación.

“El primero de diciembre me hablaron del Betis, me dijeron que estaban interesados en mí, hablamos por zoom y ellos ya tenían todo listo, me hicieron la oferta y dije que sí. Ellos ya me conocían porque yo había estado antes en España”.

Salvador Rodríguez comentó que va a estar a cargo del equipo U20 y de la Academia, misma que el Betis ha expandido al abrir una en Alemania y harán otra en Estados Unidos.

“Voy a estar revisándolas todas.”

Rodríguez se inició como jugador en las fuerzas básicas de las Cobras de Juárez y a los 14 años dejó la ciudad para llegar a las fuerzas básicas del Atlas, luego pasó por León, Atlante y Tigres, pero no tuvo la oportunidad de debutar en el máximo circuito.

Cuando tenía 21 años, se fue al futbol español, donde jugó en la Tercera División con el Sporting de Gijón y de ahí pasó a la MLS para jugar con Kansas City Wizards y Colorado Rapids.

En el 2000 se retiró como jugador y empezó su preparación para convertirse en director técnico, con estudios en España e Inglaterra.

Salvador Rodríguez