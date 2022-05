Judocas juarenses apuntan al podio en Nacionales Conade

Eduardo Morán / El Diario

Con tres horas diarias de entrenamiento, Diana Gutiérrez y Diego Torres se preparan para llegar en su mejor nivel a las competencias de judo de los Juegos Nacionales Conade que se celebrarán a partir del 14 de junio en Hermosillo, Sonora.

Ambos judocas pertenecen al dojo Evolution y recientemente compitieron en el Macro Regional de Aguascalientes, donde consiguieron su pase a la etapa nacional, Diana con medalla de plata y Diego con el metal dorado.

“En el clasificatorio me fue bien, pues el Macro Regional consta de ocho estados, entonces ser de las dos mejores en esa región está muy bien, me siento muy orgullosa de mí”, declaró Diana, quien compite en la categoría Sub 21, división 52 kg.

De 17 años de edad, Diana señala que dedica tres horas todos los días a su preparación, con una hora de cross fit y dos de judo y jiujitsu.

“Lo que espero en este nacional es sin duda una medalla, he dado lo mejor de mí siempre y me estoy preparando bien y vengo con la mentalidad de que voy a dar todo lo mejor de mí”, comentó la judoca fronteriza.

Diana ya cuenta con experiencia en este tipo de eventos nacionales, incluso en torneos internacionales como los Juegos Panamericanos, en los que compitió en 2017 en Lima, Perú, y en 2018 en Quito, Ecuador.

Diego Torres, de 18 años, compite en la categoría de -50 kg y en el Macro Regional de Aguascalientes superó a los representantes del estado anfitrión, de Baja California y de Sinaloa.

“Lo tomé de muy buena manera, siento que mi entrenamiento dio sus frutos y a seguir preparándome para los Juegos Conade”, dijo Diego.

Su preparación también es de tres horas diarias, incluidos los domingos.

“Lo veo como un compromiso para ser el mejor, eso es lo que te lleva a ganar el primer lugar”.