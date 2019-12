Juega Ronaldinho en México

Ciudad de México.- El ex jugador brasileño, Ronaldo de Assis "Ronaldinho", llegó a Quintana Roo en la madrugada ya de este martes, participó de una fiesta con aficionados y ya por la tarde participó en una serie de partidos de futbolvolei a manera de exhibición.

Previo al partido de Amigos de Ronaldinho vs. Estrellas de México que se realizará este miércoles, el ex del Barcelona y Milán se enfrentó en la actividad que se realizó en la playa del Royalton Suites Cancún a la dupla de los ex del Cruz Azul, Joahan y Omar Rodríguez.

También confrontó a su hermano Roberto de Assis, y se impuso en la mayoría de los duelos que disputó durante poco más de una hora y 20 minutos.

Ronaldinho se dio tiempo para bailar entre jugada y jugada cuando el punto resultaba a su favor y también para saludar a los niños que se acercaban a la cancha.

Entre los invitados a la exhibición de "Dinho", aunque solo como espectadores, estuvieron los ex jugadores Francisco dos Santos "Zizinho", padre de Giovani y Jonathan dos Santos, y Félix Cruz.