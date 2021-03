Jugadora de Pumas denuncia acoso de aficionados

Ciudad de México

La defensora del conjunto Femenil de Pumas, Deneva Cagigas, denunció a un sector de aficionados, quienes aprovechan el anonimato y envían mensajes o videos con contenido sexual.

“Estoy un poco frustrada, un poco cansada, no es el primer mensaje, no es evidenciar a la persona, es evidenciar el acto, no hablo por mí, hablo por nosotras, por mis colegas, se les hace chistoso mandar videos o fotos o usarnos como un símbolo sexual”, dijo.

Asimismo, la defensora de 25 años exigió respeto y parar con el acoso hacia todo el gremio de futbolistas de la Liga MX Femenil.

“No está bien, antes de ser futbolista somos humanas, somos mujeres y merecemos el respeto. Me gustaría que esta situación parara y que nos escuchen porque la verdad no es justo”, finalizó Deneva.

La situación no paró ahí y el capitán del equipo varonil, Juan Pablo Vigón, alzó la voz y pidió parar con el hostigamiento hacia las integrantes del conjunto de la UNAM.

"Me duele porque es algo que les molesta, que les cala, que les duele. Platicando con ellas me enseñaron mensajes y la verdad es que son muy fuertes, cosas muy asquerosas. Pedirle a toda la gente que las respeten, son mujeres y a las mujeres deben de tratarlas con puro amor. Pedir que paren con los insultos, no dan risa, no son nada bonitos, paren con eso”, dijo.

Fuente: www.excelsior.com.mx