Julián Hamdan, enamorado del toro bravo

Ciudad de México.- Julián Hamdan Cerda es uno de los ganaderos de bravo más jóvenes en México; sin embargo, su pasión y amor que lo une al toro lo han convertido en un criador que ya figura en las principales plazas del País, en donde los toreros piden lidiar sus astados.

El próximo domingo tendrá la responsabilidad de inaugurar la Temporada Grande 2019-2020 en medio de una expectación provocada por los diestros que actuarán, y cuyos triunfos, se sustentan con el juego que ofrezca el rey de la fiesta: el toro de lidia.

¿Qué significa ser ganadero?

En mi caso, un sueño hecho realidad, desde muy joven quise serlo. Es un estilo de vida, entrega día a día, un privilegio y así lo asumo.

¿Por qué te hiciste ganadero?

Mi familia ha tenido que ver en la historia de la fiesta brava. Por el lado paterno, mi tío Chafik (José, ya fallecido) fue un ganaderazo, de los mejores del mundo; y por el de mi madre, mi abuelo José Manuel (Cerda, ya fallecido) fue un aficionado de los de verdad. Así que por ambos lados me enamoré del toro bravo y decidí hacerme ganadero lo antes posible.

¿Qué busca un criador de toros de lidia?

En mi caso un toro que, primero a mí me guste como aficionado, que yo pueda aplaudir en la plaza de toros, porque estoy convencido que antes de ser un profesional en el ambiente taurino, tienes que ser un buen aficionado.

¿Cómo es ese toro que te gusta?

Un toro artista, es decir que embista despacio, con mucha clase, con entrega, con profundidad. Un toro con bonitas hechuras, trapío y que vaya de menos a más.

¿Cuándo tuviste tu primer contacto con el animal bravo?

Tendría 3 o 4 años cuando mis padres me llevaron a la Plaza Santa María (Querétaro) y desde que apareció el primer toro, me impresionó su majestuosidad, su mirada, todo él.

¿Qué es el toro?

Un animal mítico desde los inicios de la humanidad. El eje principal de la fiesta brava, el verdadero protagonista. Un animal que admiro, respeto y le tengo una gran devoción. Es mi vida.

¿Cómo se cuida a un astado bravo?

Es una especie peculiar para cuidar. Un animal que cría el hombre, supervisando su alimentación, su perfecto estado sanitario, su estado físico. Es una labor muy ardua, y que, en ocasiones necesita que se resuelvan, sobre la marcha, imprevistos. Uno de los mejores cuidados en el mundo.

¿Es rentable ser ganadero?

No. Definitivamente los ganaderos le echamos mucha afición, pero mucho más dinero.

¿Se necesita ser millonario para criar?

Quizá no millonario, pero sí muy dispuesto para gastar tus ahorros (ríe). Porque no sólo son los animales, es lo que cuesta el rancho, los trabajadores, los insumos, y muchos rubros más que a veces ni se imaginan.

¿Si se llega a prohibir la fiesta brava en qué afectaría a los ganaderos?

Prácticamente en todo, pues tendríamos que dejar de criar al toro, los que tenemos en los potreros, lidiarlos a puerta cerrada, lo que daría cabida a un fuerte golpe a la economía que nadie me lo recuperaría, en fin, yo creo en la libertad y en el respeto.

¿Qué es lo más complicado de ser ganadero?

Muchas cosas, el trabajo en el rancho, la crianza del toro, estar día a día lidiando con los problemas propios que tiene ser responsable de una ganadería, pero sobre todo lograr que tus proyectos genéticos den los resultados que tu esperas.

¿Pasión o devoción?

Ambas, es una mezcla a la que yo le agregaría, amor. Vivo enamorado del toro, del campo, del entorno natural.

¿Cómo ves la situación del campo bravo?

"Compleja, empezando porque la situación del País es verdaderamente difícil, sin un rumbo fijo. En este momento mantener una ganadería es una labor titánica. Los insumos van a la alza y no es proporcional con lo que se paga por cada toro en las plazas".

CONÓCELO

Julián Hamdan Cerda

1 de marzo de 1976

Ciudad de México.

Licenciado en Comunicación

Ha trabajado en la Secretaría de Gobernación (Normatividad de medios)

Conductor de programas de radio en la estación del Politécnico Nacional y en el departamento de Control de Calidad Promocional en NRM Comunicaciones.

Hace 14 años adquirió la ganadería de El Olivo y le cambió el nombre y el hierro al de Julián Hamdan.