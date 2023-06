Julián Quiñones será nuevo jugador del América

Guadalajara, México(30 junio 2023).- Julián Quiñones vive sus últimas horas como jugador del Atlas. De un momento a otro puede ser anunciado como refuerzo del América. El presidente del Atlas, José Riestra acepta la oferta del América y la inquietud de Julian Quiñones por emigrar, pero enfatizando que no es oficial su salida.

Hoy, Julián Quiñones entrenó en las instalaciones de La Madriguera y está contemplado por Benjamín Mora para jugar mañana ante el Cruz Azul.

"Es verdad que hemos recibido una propuesta formal, hay interés del jugador, pero todavía no es oficial, todavía hay cosas por definir, y mientras no sea formal no se puede dar por un hecho Pero sí hay una oferta reciente y un interés del jugador real por explorar.

Para la afición es difícil, ayer platicando con Julián le puse los tuits de cuando llegó cuando la gente lo criticaba por su paso por Tigres, y lo que es ahora como jugador de Atlas. Como club, siempre vamos a buscar lo mejor, estamos trabajando por la institución, hay momentos y ciclos, hoy nos toca hablar de la situación de Julián, llegarán otros con menos expectativas y darán mucho. Se cierran ciclos, y lo único que hay que agradecer es que Julián nos dio su mejor momento.

Hablar del futuro es difícil, hoy Julián entrenó y está considerado para jugar contra Cruz Azul porque mientras no haya nada oficial Julián sigue siendo jugador de Atlas", dijo el presidente del Atlas, José Riestra en conferencia de prensa en la que presentó a los refuerzos Mateo García, Edwin Mudo Aguirre y Rivaldo Lozano en La Madriguera.

Por su parte, el técnico del Atlas ,Benjamín Mora, habló en tiempo pasado sobre Julián Quiñones como anticipando el final.