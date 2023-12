Julio César Chávez alista regreso al cuadrilátero

Foto Cortesía / Julio César Chávez Jr. trabaja para demostrar que aún puede hacer algo en el boxeo.

Julio César Chávez Jr. podría volver al ring en el arranque del 2024.

El púgil sinaloense se metió de lleno a entrenar al Wild Card Gym de Freddie Roach en Hollywood, California, pues está sobre la mesa el chance de regresar al cuadrilátero en la función que se realizará el 27 de enero en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

La cartelera la encabezará el mexicano Jaime Munguía, quien estará entrenando en el mismo establo que el "Junior". Jaime se topará con el inglés John Ryder.

"Me he sentido muy bien en estos días que ya estoy en el gimnasio. Me dijo Freddie Roach que me quiere con toda la actitud y que le da gusto verme bien. Le idea es que vuelva el 27 de enero a pelear en la cartelera de Munguía, que es un gran muchacho y con el que estaré haciendo sparring", expresó el sinaloense de 37 años de edad.

La última pelea del "Junior" fue en diciembre del 2021.

El 18 de diciembre de hace dos años derrotó en Culiacán a David Zegarra por decisión unánime tras 10 asaltos.

Tiene como profesional una marca de 53-6-1, 34 KO's.

CANCHA contactó al promotor Fernando Beltrán, quien está en pláticas con Julio para ver temas de contrato, rival, y peso pactado para el combate.

"Quiero demostrar que puedo hacer algo todavía, tengo muchas ganas y hambre", apuntó el peleador.