Julio César Chávez defendió a su hijo por video de Tik Tok en tacones

Aunque el boxeo profesional no ha reiniciado sus presentaciones, los deportistas mantienen su actividad en redes sociales y un ejemplo de quienes más comparten contenido es Julio César Chávez Junior, quien recientemente subió un Tik Tok a su perfil, el cual generó comentarios amables, pero también críticas por parte de usuarios homófobos.

El hijo del gran campeón mexicano publicó un video en su cuenta, la cual ya tiene más de 79,000 seguidores. En él se le puede ver entrando a su casa en tacones y caminando por el pasillo. La grabación pronto se volvió tendencia e incluso ganó más 28,000 me gusta por parte de los usuarios de la red social.

Tras la publicación, Chávez publicó un video con el mismo reto, solo que protagonizado por su nieta Julia.

Tras haber subido el video, una gran cantidad de personas celebraron el sentido del humor del pugilista e incluso recibió comentarios por parte de mujeres, quienes dijeron que tenía más habilidad que ellas para usar los tacones; sin embargo, no faltaron los mensajes homófobos hacia Chávez Junior.

Ante ese tipo de palabras, el padre del aún boxeador profesional se pronunció a través de su cuenta de Twitter. “No se preocupen por el Tik Tok de mi hijo. Yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte. Yo sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue a ya saben adónde, con todo respeto”.

Así respondió Julio César Chavez sobre el Tik Tok de su hijo. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque la leyenda del boxeo mexicano apeló a una validación de la masculinidad de su hijo para defenderlo con la frase “los tiene bien puestos”, el boxeador, Juan Martín Coggi, le escribió: “Mi campeón, no hay nada que explicarle a nadie. El Junior o cualquier persona puede hacer lo que quiera con su vida. Mis respetos a ti y a su familia”.

Es claro que a partir de un video no se puede asumir la orientación sexual de una persona, pero según la psicóloga de la UNAM, Tania Rocha, especialista en la socialización del género, existe un panorama que no permite que se hable en torno a un tema como la homosexualidad en un ámbito como el deporte.

La razón de esto es que se trata de un espacio “históricamente pensado para los varones y la manera en que se han elaborado las lógicas de competencia dejan fuera conductas que no son acordes a una idea de lo masculino”.

A pesar de esa complejidad han habido casos en el mundo deportivo sumamente destacables como el de el boxeador puertorriqueño Orlando Cruz, quien salió del clóset en 2012 e hizo historia, pues se convirtió en el primer pugilista en activo que se declaraba abiertamente gay.

Orlando Cruz es el primer pugilista en haberse declarado abiertamente gay. (Foto: Archivo)

A través de un comunicado, Cruz confirmó su homosexualidad y declaró: “Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso puertorriqueño. Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso hombre gay”.

Otra de las dificultades, especialmente para los hombres, respecto a hacer explícita su homosexualidad, explica la doctora Rocha, es que ésta es leída por gran parte de la sociedad como un sinónimo de feminidad y una suerte de traición por parte de los varones a un modelo idealizado de masculinidad. Además, en el deporte esto representa “una confrontación directa a un espacio físico y simbólico pensado para varones”.

Muchos deportistas a los que se les ha cuestionado por el hecho de la complejidad de declarar la homosexualidad señalan que además de la estigmatización institucional, también influye el temor a la discriminación entre sus propios compañeros de equipo.

Al respecto, Rocha comenta que ésta se debe a la rigidez en cuanto a la concepción del género en el deporte y al hecho de que las identidades en este espacio se han construido sobre una base totalmente binaria en donde sólo pueden existir hombres y mujeres.

Fuente: www.infobae.com y www.record.com.mx