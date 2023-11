Julio César Chávez Jr. confía en volver pronto a los rings

Los Ángeles, Estados Unidos.- Previo a la charla, el "Junior" se pidió unos camarones y pasta, además de un jugo de manzana.

Los fans que lo reconocen en el lobby de un hotel cercano al aeropuerto, le piden fotos.

El sinaloense de 37 años se ve bien, sobrio, coherente, enfocado en su futuro, principalmente en sus hijos, y también añora meterse al gimnasio de lleno para retomar su carrera boxística.

Julio César Chávez sostuvo una larga charla con CANCHA acerca del ritmo vertiginoso que ha tenido en los últimos dos años.

Estuvo internado un año en una clínica de rehabilitación y ahora lo único que pretende es retomar su vida, misma que tiene golpes bajos muy seguidos.

Un día en las redes aseguran que es el que aparece en una cama de un hospital, después se burlan por hacer videos en TikTok vestido con tacones, y la última, apenas hace unas horas, una nota que se hizo viral aseguraba que había sido ingresado a un psiquiátrico en esta ciudad.

Ante esto, el hijo del legendario JC pidió a los fans que no crean todo lo que se dice de su persona.

Julio, estuviste más de un año apartado de todo, en rehabilitación, ¿qué aprendiste en ese tiempo?

"Aprendí mucho, creo que la vida te pone circunstancias para que uno vaya mejorando como persona, así lo veo, y cualquier cosa que haya pasado es para bien en mi vida, y me siento mejor como persona, me siento mejor como deportista; bueno, hay que probarlo, y puedo hacer cosas bonitas e importantes que tengo todavía tiempo en mi vida y carrera y eso es lo que ando buscando".

Estar recluido por la rehabilitación y teniendo hijos. ¿Qué fue lo mas difícil para ti en ese tiempo?

"Lo más difícil en ese tiempo fue no ver a mis hijos, tú sabes que los niños son los que realmente requieren del tiempo de los padres, ya la esposa, los amigos, pueden llevar la vida sola, pero los niños el tiempo que los dejé de ver es lo que más me pesa pero espero poco a poco platicarlo con ellos y darles más tiempo para que no me afecte ni les afecte a ellos en un futuro, es lo que más me interesa a mí".

El estar encerrado, sin contacto con sus hijos, lo noqueó. Ha sido duro el volver a acercarse o hasta darles un abrazo.

Estar en casa con tu hijos de nuevo, ¿qué sientes cuando los abrazas?

"Ha sido poco a poquito, porque no puedes llegar de una y darles un abrazo y explicarles, ha sido trabajo de varios meses, llevo seis o siete meses trabajando con ellos, acercándome poco a poco, y trabajando en correr, estar bien físicamente y he ido bien, y ellos se han dado cuenta de mi esfuerzo, pues están grandes, tiene mi hija 10 y mi hijo tres, y es continuar, un trabajo de todo los días".

Julia ¿qué te dice? Se da cuenta más de todo.

"Me dice que vaya a su escuela, me ha pedido que la acompañe más, junta de la escuela, cosas que van todos los papás y que no había podido ir, y estoy tratando de hacer ese tipo de detalles que me cuesta trabajo, pero son importantes".

Las redes sociales son fuertes a veces, te critican, pero ¿cómo lo tomas, tú eres feliz?

"Estábamos hablando hace rato de un video de un hospital, donde estaba un muchacho loco, y dicen que se parece a mí, platicábamos eso, y qué difícil que la gente lo haya creído porque es completamente una mentira, yo estoy bien a pesar de tener 20 años de carrera profesional ya, tengo 60 peleas profesionales, estoy motivado, y sabes lo que he pasado, en lugar de agarrarlo para mal, lo quiero agarrar para bien, para ser un ejemplo para la juventud, que a lo mejor hice mal unas cosas, las pagué, y lo que sigue en mi carrera".

¿La gente se pregunta si van a ver de nuevo en un ring a Julio César Chávez?

"De eso se trata, de volver a estar en el ring, sí me gustaría, la verdad que me he venido preparando mental y físicamente, y vengo de algunas cosas que me han pasado en mi vida, y la verdad que me quedaron ganas de subir al ring y sí quisiera volver a boxear con los mejores muy pronto".

¿A quién te gustaría enfrentar en tu regreso?

"Sería en Semicompleto, pelear con los mejores, siempre ha sido así, he peleado con 'Canelo', Jacobs, son dos años de inactividad, bajando de peso, simplemente es llegar a un acuerdo, y me den el tiempo necesario para prepararme. Puedo negociar con el que sea, gracias a Dios con el que quiera, es importante eso y me da tranquilidad, creo que es importante que un promotor o manager te apoyen en tu carrera y buscaremos a alguien.

Julio afirma que hay muchas cosas que no le gustan de su vida. No quiere desherbar la margarita, pero afirma que va a seguirle y lo que no sea bueno para su vida lo va a dejar, que "no hay que ser tan tercos y burros, y si las cosas no funcionan hay que irse de ahí".