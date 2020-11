Julio César Chávez Jr. consigue reemplazo a pocos días de la pelea

México.- Julio César Chávez Jr. quiere recuperar la poca credibilidad que le queda en el boxeo y el “hijo de la leyenda” se aferra tanto a la idea de volver a despertar un interés en los fieles de este deporte que será el próximo viernes que tome curso de nuevo su carrera como pugilista, pero ya no será ante el argentino Nicolás Masseroni, sino con el ecuatoriano Jeyson Minda.

La disputa comenzó antes de la verdadera pelea ante Masseroni, ya que el argentino no quiso firmar ningún papel que tuviera desventajas en la cláusula del peso en el que se sancionaría esta contienda, por lo que, al no darle el lado al sudamericano, este decidió salirse de la cartelera.

Chávez Jr. hizo público el reemplazo del rival al argumentar que Masseroni no viajaría a la ciudad de Culiacán debido a que no respondía bien al tonelaje al estar aún por encima de la categoría en la cual pelearían en tan pocos días de la velada, pero el argentino replicó al dar su versión, donde señaló que el verdadero motivo fue porque no hubo un acuerdo en los kilogramos.

"Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera, así que nos vemos el viernes", dijo Chávez.

Chávez Jr. regresará este viernes en su natal Culiacán, Sinaloa, donde no ha peleado desde el 29 de enero del 2011 en el estadio Banorte ante Billy Lyell, con quien ponía en juego su campeonato plata del CMB de la categoría mediano. Estará ante un total de 500 personas en el gimnasio Parque Revolución y aquellos que deseen admirar la cartelera por streaming se pueden conectar en salaestelar.com por 200 pesos.

Fuente: www.elimparcial.com