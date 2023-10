Julio González, de pensar en retiro a soñar con el Mundial

CDMX.- El portero Julio González recordó que hace 5 años, cuando desapareció el Veracruz y se quedó sin equipo, ninguna puerta se le abrió y consideró retirarse para dedicarse a otra cosa.

"En el 2019, después de Veracruz, me quedo sin equipo, justo cuando iba a nacer mi primer hijo, no me abrieron puertas, no hubo oportunidad.

"Sentía que venía mi mejor momento, tenia 28 años, sí fue frustración porque no había oportunidad y pensé en dedicarme a otra cosa porque tenia el tiempo límite", detalló en una entrevista que concedió al canal de la Selección Nacional.

Pumas apareció en su camino 6 meses después y desde ese momento la vida del arquero tomó un nuevo rumbo.

"Pumas me abrió la puerta, estoy agradecido con ellos porque están haciendo que explote todo mi potencial", subrayó.

"Desde el primer día que llegué dije que nunca más me volvería quejar de ser futbolista y hoy estoy aquí".

Julio, quien vive su primera convocatoria a la Selección absoluta, admitió que el camino no ha sido fácil a lo largo de su carrera.

"Estoy viviendo el sueño. Me tocó ser seleccionado Sub 20 e ir a un Mundial, después cuando debuté en Primera División no tuve tantas oportunidades, me llegaron ahora y las aproveché", abundó.

"Más que sacrificio lo veo como esfuerzo, he sido muy disciplinado, pasé momentos de incertidumbre".

Ahora, el portero de los Pumas apunta al Mundial del 2026 aunque sabe que en esta lucha se enfrentará a un cancerbero como Guillermo Ochoa.

"Claro que me veo en el Mundial, lo visualizo y entreno para ello, me veo compitiendo, se qué hay una competencia durísima porque está Memo (Ochoa) que es el mejor en la historia, también está Toño (Rodríguez) y (Luis Ángel) Malagón, pero me veo en la lista", confesó.

"Hoy en día estoy viviendo un gran presente, espero sostenerlo por mucho tiempo Lo que más me enorgullece ser el ejemplo de mi hijo grande quién incluso me hizo un dibujo con mi uniforme de la Selección".

Para Julio la disciplina será clave en su objetivo.

"Esta frase es de un amigo que dice: "Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan". A mí me define porque nunca me rendí y hoy en día estoy viendo esto, una palabra que me define es disciplina, soy muy disciplinado en lo que hago y el trabajo siempre rinde frutos", señaló.