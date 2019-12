Jürgen Klopp, impresionado por Monterrey, pero admite ignorar dónde está México

Este miércoles, los Rayados de Monterrey tendrá una dura prueba en el Mundial de Clubes, pues tendrán que enfrentarse al imbatible Liverpool, equipo que no ha perdido un partido en la Premier League. Sin embargo, desde antes de iniciar el torneo intercontinental, el Turco Mohamed ya esperaba que pasara este choque.

En cambio, el estratega de los Reds apenas se enteró de los detalles de su próximo rival. En la conferencias de prensa de hace unos días, Jürgen Klopp señaló que no conocía mucho de los Rayados, aunque este martes mostró que ya los tiene bastante analizados.

“He visto a Monterrey contra Al-Sadd. Fue un buen juego de fútbol, fue un encuentro técnico, intenso, fue realmente muy rápido”, declaró el alemán. No obstante, aseguró que su equipo no debe confiarse por los nombres que tienen. “No estamos aquí para eso”, sentenció.

Jürgen Klopp vio el partido de Monterrey contra Al Sadd y está muy impresionado (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

También aclaró que no piensa en la final, pues “los partidos no se deciden antes de jugarlos”, pero aclaró que vería el partido entre Flamengo y Al-Hilal, donde los brasileños se impusieron 3-1. Pienso en Monterrey y quizá tengamos la oportunidad esta noche de ver el partido de la otra semifinal. Ambos equipos con potenciales probabilidades es una preparación normal, pero no preferimos a alguien en específico”, explicó Klopp.

Después llegó el momento chusco de la conferencia. El periodista mexicano Fernando Schwartz le preguntó sobre la dificultad de ver a la Liga MX en otros países y cómo veía al Monterrey.

Sobre el primer tema, con una sonrisa nerviosa, el teutón reconoció que no puede ver el fútbol mexicano. “Yo no puedo. Dices que no se puede ver alrededor del mundo, y sí, es verdad”, apuntó.

El estratega alemán conoce la situación de Monterrey y su buena racha desde que llegó el Turco Mohamed (Foto: Giuseppe Cacace/ AFP)

Sobre el segundo, comentó que ya saben toda la situación que vivieron los regios antes de la llegada de Turco. “Obviamente los hemos visto, así que sabemos todo sobre la situación de el entrenador regresó al club, que no estaban bien en la liga y desde entonces no han perdido ningún partido, por lo que están en un muy buen momento”, indicó.

“Ellos tiene una manera específica de jugar, varía frecuentemente y tienen buenos jugadores técnicamente, muy fuertes físicamente”, agregó el entrenador del club que nunca camina solo.

Me han impresionado por las cosas que he visto. Realmente es un buen fútbol

Aunque Klopp no conoce mucho a la Liga MX, señaló que el equipo regio será un rival complicado (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Luego, Klopp hizo una pausa en su análisis y le preguntó al reportero mexicano: “Por cierto, ¿México es Sudamérica, Centroamérica o el Sur de Norteamérica?”. Varias risas se escucharon en la sala y Schwartz le contestó: “Más parte del sur de Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá”.

El estratega siguió sonriendo y continuó con su análisis. “Entonces es Norteamérica, pero propiamente del sur. Bien, entonces la influencia del sur es bastante emocional en todas las cosas, que es como debería ser y son realmente interesantes”, recalcó.

Tenemos mucho respeto por Monterrey y buscaremos de todas las maneras el partido de mañana

En los días previos, Jurgen Klopp explicó que conocía poco de Monterrey y de México (Foto: Giuseppe Cacace/ AFP)

En días anteriores, Jürgen Klopp aclaró que no tenía conocimiento del Monterrey. “Para ser honesto, aún no sé nada de Monterrey, tengo 52 años y seguramente lo olvidaré hasta que juguemos contra ellos. Así que lo necesito hacer así. Tenemos tiempo para prepararlo de buena manera y analizarlo con toda la información que tenemos”, explicó.

También indicó que no conocía a cabalidad la Liga MX. "Honestamente no sé mucho sobre el futbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos. No sé acerca de la Liga como tal”, lamentó, pero “estoy seguro que el fútbol mexicano tiene una liga fuerte”.

Además, elogió a Raúl Jimenez, delantero del Wolverhampton, y aseguró que está muy impresionado con sus actuaciones. “Hay un montón de jugadores provenientes de México, pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del fútbol mexicano, ¡qué delantero! Realmente es bueno”, apuntó.

El duelo entre Monterrey y Liverpool será este miércoles a las 11:30 horas (tiempo de México). La transmisión televisiva estará a cargo Fox Sports, que en el país se transmite por televisión de paga.





Fuente: www.infobae.com