Kaepernick, listo para volver a la NFL

Filadelfia (AP) — Colin Kaepernick quiere volver a jugar en la NFL y está dispuesto a competir para ganarse su puesto en la nómina de un equipo.



Una persona cercana a Kaepernick le dijo a The Associated Press el viernes: “Colin siempre ha estado listo para competir al máximo nivel y está en la mejor forma de su vida”. La persona habló a condición de preservar el anonimato por la naturaleza confidencial de las discusiones con equipos.



Kaepernick dio a conocer esta semana un video en el que dijo: “5 am 5 veces a la semana. Por 3 años. Aún preparado”.



El quarterback de 31 años no juega en la NFL desde 2016.



Los Eagles de Filadelfia perdieron a su quarterback suplente Nate Sudfeld por una fractura en la muñeca izquierda el jueves, lo que generó conjeturas de que el equipo saldría a buscar un mariscal de campo experimentado. Sudfeld iba a operarse, pero el entrenador Doug Pederson dijo que la lesión no lo dejará fuera toda la campaña y que el equipo estaba satisfecho con el número tres Cody Kessler y el quarterback novato Clayton Thorson.



Pero el titular Carson Wentz ha sufrido lesiones que han acabado con su campaña dos años seguidos. Nick Foles guio a Filadelfia a cuatro victorias en los playoffs en dos años y fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl 2018, pero firmó con Jacksonville como agente libre.



Sudfeld ha lanzado 25 pases en la NFL. Kessler está 2-10 como titular en tres campañas con Cleveland y Jacksonville.



Kaepernick, entonces con los 49ers, ayudó a lanzar una ola de protestas sobre injusticias raciales y sociales en 2016, arrodillándose durante el himno nacional al inicio de los partidos. Fue fuertemente criticado por el presidente Donald Trump.



Kaepernick guió a los 49ers al partido del campeonato de la Conferencia Nacional en 2012 y 2013 y tiene un récord de 4-2 en los playoffs. Lanzó para 302 yardas y un touchdown y corrió para 62 yardas y otra anotación en una derrota por 34-31 ante Baltimore en el Super Bowl de 2013.