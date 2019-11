Kaká y Drogba, de cracks en la cancha a un máster ejecutivo

Nyon, Suiza (AP) — Kaká, Julio César, Florent Malouda. Pareciera la alineación de un club de alto nivel. Pero no, son los estudiantes que atrae una maestría de la UEFA.



Después de sus clases esta semana, los tres jugadores y otras luminarias que brillaron en el fútbol mundial volvieron a encontrarse en una cancha en la sede de la entidad rectora del fútbol europeo. En un día de frío y mucho viento, la acción fue intensa.



Didier Drogba, quien no jugó, y Andriy Arshavin también son compañeros de clase en un curso de 18 meses que cumple su tercera edición. Victor Kassai, el árbitro de la final de la Liga de Campeones de 2011, también formó parte del equipo.



El programa incluye cursos en siete ciudades — seis en Europa y una última sesión a realizarse en Nueva York en marzo de 2021 — para enseñar a los estudiantes sobre negocios, administración y mercadeo.



Lo que se busca es educar a futuros presidentes, ejecutivos y directores deportivos de clubes, negocios y federaciones nacionales.



"Se trata de tener líderes bien capacitados y servir de mentores", dijo Stiliyan Petrov, el retirado volante que disputó más de 100 partidos con la selección de Bulgaria y que se graduó en el previo curso de la UEFA.



Conocido como el Master Ejecutivo para Futbolistas Internacionales (MIP por sus siglas en inglés), el programa ha servido como trampolín para lanzar carreras, y cuenta con un marcado acento brasileño.



Los retirados volantes Rai, campeón mundial en 1994, y Juninho Pernambucano se graduaron en 2017 con el primer MIP y actualmente se desempeñan como directores deportivos de Sao Paulo y Lyon, respectivamente. El francés Eric Abidal llegó a la secretaría técnica del Barcelona.



Otra egresada de 2017, Bianca Rech, mencionó que los exjugadores reflejaron personalidades “totalmente distintas” como estudiantes.



“Te encuentras con todas estas increíbles estrellas”, contó Recha, ex defensora de la selección alemana. “Pierden (el ego) en las clases. Se abren a esta nueva faceta”.



El programa es exigente, elaborado con la ayuda de universidades en Francia e Inglaterra, además del sindicato global de jugadores, FIFPro, y la Asociación de Clubes de Europa. La semana en Nueva York incluye reuniones con ejecutivos de la NBA y de las Grandes Ligas de béisbol, con estudios sobre derechos laborales y negociaciones.



Al emprender el curso esta semana, el exdelantero de Liverpool Emile Heskey reconoció que algunos estudiantes puede estar nerviosos frente a un desafío académico.



Heskey, quien abandonó sus estadios de secundaria cuando tenía 16 años, reconoció que no estaba preparado cuando se le invitó para ingresar al primer curso MIP en 2015.



"No diría que fuimos una generación perdida, pero pudimos haberle sacado más provecho a nuestro tiempo”, dijo el retirado delantero sobre sus clases. “Nos queda mucho tiempo por delante, así que por qué no involucrarse en un programa como este”.



Petrov afirmó que los futbolistas son más inteligentes que el estereotipo que se tiene de ellos. “Me parece que sí”, dijo. “Hay que ser sagaz. En el fútbol de hoy en día puedes meterte en problemas muy rápidamente. Me parece que debes formarte correctamente”.



Todos destacan el ambiente de cooperación en las clases y el poder establecer una red de contactos para futuros líderes de la industria con una visión moderna.



Rech resaltó la imagen habitual de los líderes del fútbol europeo, de "gente vieja”.



"Pero creo que se viene un cambio”, dijo la ejecutiva de 38 años del Bayern Múnich. “Este grupo que estamos creando ahora será tan poderoso, realmente queremos hacer cambios y educar”.