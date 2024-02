Kansas City se pinta de rojo por desfile de Chiefs

Agencia Reforma

Kansas, EU.- El centro de Kansas City era un mar rojo el miércoles por el Día de San Valentín mientras los fanáticos de los Chiefs celebraban su tercer título de Super Bowl en cinco temporadas con un desfile.

"Nunca pasa de moda", publicó el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, en X, antes conocido como Twitter, mientras se preparaba para unirse a las festividades del miércoles para conmemorar la remontada de los Chiefs.

Cuando comenzó el desfile, las calles del centro de la ciudad estaban llenas de fanáticos vestidos de rojo, incluidos muchos niños; las escuelas fueron suspendidas por ese día. Miles de personas más se pararon en los tejados para tener una mejor vista. Los jugadores y entrenadores viajaban en autobuses rojos de dos pisos. El propietario Clark Hunt estaba en uno de esos autobuses, sosteniendo el Trofeo Lombardi.

¿Estará Taylor Swift?

La clave en la mente de muchos fanáticos es si la superestrella del pop Taylor Swift se uniría a su novio Travis Kelce para el desfile y los discursos de victoria. Swift no ha comentado. Tiene un espectáculo en Melbourne, Australia, el viernes por la noche, el primero de tres conciertos programados en su Eras Tour.

Aún así, esa remota posibilidad, combinada con temperaturas inusualmente cálidas de 15 a 20 grados Celsius, ayudó a generar una multitud que los funcionarios de la ciudad estiman que podría superar el millón.

"Me perdí el año pasado. Dije: 'No me perderé este año'", dijo Charles Smith Sr., fanático de toda la vida, que voló desde su casa en Sicklerville, Nueva Jersey, para asistir al desfile.

Conocido por sus amigos como Kansas City Smitty, el hombre de 52 años se convirtió en fanático de los Chiefs por primera vez cuando Christian Okoye jugó como fullback para el equipo a fines de la década de 1980.

"Tengo una historia con este equipo", dijo, y agregó que salió corriendo de su casa con una bandera gigante, gritando "Kansas City", cuando los Chiefs consiguieron la victoria en tiempo extra.

Acampan con tal estar en el desfile

La ciudad y el equipo aportaron cada uno alrededor de $1 millón para el evento que conmemora a Kelce, Patrick Mahomes y los Chiefs convirtiéndose en el primer equipo desde Tom Brady y los New England Patriots hace dos décadas en defender su título.

Algunos fanáticos acamparon durante la noche y otros comenzaron a delimitar lugares antes del amanecer para alcanzar los mejores lugares para ver. Bailey McDermott, de 17 años, y Gracie Gilby, de 16, de Lebanon, Missouri, se levantaron a las 3 de la madrugada para realizar el viaje de tres horas hasta el desfile. Hicieron una fiesta para ver el partido y estallaron estallidos de confeti cuando ganaron los Chiefs.

"Al final me enloquecí", dijo Gilby, quien vestía camisetas de los Chiefs con lentejuelas y el número 87 de Kelce. McDermott también tenía una camiseta con lentejuelas, la suya con el número 15 de Mahomes.

Muchos de los distritos escolares más grandes del área cancelaron clases y las empresas a lo largo del camino del desfile están convirtiendo el día en una fiesta para sus trabajadores. Al menos 600 agentes de policía de Kansas City estarán estacionados a lo largo de la ruta de 3.22 kilómetros, dijo la jefa de policía Stacey Graves.

Adolescentes y niños más pequeños estaban por todas partes, algunos lanzando balones de fútbol, otros viendo repeticiones de los momentos más destacados de los partidos en pantallas de televisión gigantes.

Después de décadas sin campeonato, la ciudad está ganando experiencia con los desfiles de la victoria. Hace cinco temporadas, los Chiefs derrotaron a los 49ers en el primer campeonato de Super Bowl del equipo en 50 años. Eso siguió a que los Kansas City Royals ganaran la Serie Mundial en 2015, el primer campeonato de béisbol de la ciudad en 30 años. Ese año, los fanáticos abandonaron sus autos al costado de la carretera para poder caminar hasta la celebración.

Luego, el año pasado, los Chiefs derrotaron a los Philadelphia Eagles 38-35 y proféticamente prometieron que volverían por más .

Un gran cambio este año es que el desfile comenzará una hora antes, a las 11 de la mañana, para que la multitud se disipe antes de que llegue la cena del Día de San Valentín.

Después de la limpieza masiva, el equipo se prepara para intentarlo de nuevo.