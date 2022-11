Kevin Álvarez y la promesa cumplida

Monterrey, México.- "Todo comenzó con una promesa", es una frase que tiene tatuada en el cuello Kevin Álvarez, quien le prometió a su papá ser futbolista profesional y a quien la dedica ahora el sueño casi cumplido de jugar un Mundial.

En septiembre del 2006, Felipe, padre del jugador del Pachuca, perdió la vida en un campo de futbol pues le cayó un rayo.

Fue entonces que aquel niño de 7 años le prometió a su progenitor que sería jugador profesional de futbol y desde entonces el futbolista de Colima le dedica todos sus triunfos y su carrera.

A sus 23 años, eso ya lo cumplió, así como ser campeón en el Máximo Circuito, tras coronarse con los Tuzos en el Apertura 2022, pero ahora el veloz lateral derecho dijo a CANCHA quiere dedicarle su participación en Qatar 2022.

Cuando revela su sueño de cumplirle una nueva promesa a su padre, Álvarez levanta la mirada al cielo como queriendo reafirmar lo que promete.

"La verdad es un sueño que tengo desde muy niño, esperemos poder lograrlo. Vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando para poder estar en la lista final", dijo Álvarez.

"Me motiva el seguir creciendo, el aspirar a cosas mejores, y poder lograr todo lo que me proponga y todo lo que le he prometido a mi papá".

Al ganar el título con Pachuca hace unas semanas, Álvarez se lo dedicó a su padre portando una playera interior que decía: "Hasta arriba. Va por ti, papá".

Álvarez, quien pudiera emigrar al futbol europeo en los próximos meses tras el Mundial, llegó siendo un niño al Pachuca, en donde prácticamente paso por todas las divisiones desde hace poco más de 10 años.

"Estamos muy cerca y esperamos poderlo cumplir pronto", añadió el colimense.

A la Selección Nacional Mayor llegó hace apenas un año y medio y ahora está prácticamente enlistado entre los 26 jugadores que van a la Copa del Mundo.

Y será ahí en Qatar, en donde le cumplirá una promesa más a su padre que lo mira desde el cielo.

Numeralia

1 MUNDIAL, categoría Sub 20, jugó Álvarez en el 2019.

3 AÑOS y medio tiene Álvarez jugando en Liga MX, siempre con Tuzos.

8 JUEGOS suma Álvarez con el Tricolor Mayor.

EL DATO

Álvarez participó con la Selección Preolímpica en los Juegos Panamericanos Perú 2019.