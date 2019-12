Kovalev pide revancha a Canelo; Chávez Jr. interviene y le responde

Sergey Kovalev quiere la revancha con Saúl Álvarez, así lo dio a conocer el ruso en sus redes sociales, en un mensaje en el que asegura no llegó bien preparado a la pelea del pasado 2 de noviembre.

Su argumento es que tuvo poco tiempo, dos meses para ponerse en forma tras su combate previo al mexicano, luego de haberse enfrentado a Anthony Yarde el 24 de agosto.

"Canelo no me habría ganado la pelea si se hubiera dado después de tener un descanso completo tras mi pelea con Anthony Yarde. El equipo de Canelo calculó todo y me hizo una oferta comercialmente interesante”, mencionó.

Precisó que en un inicio, la pelea con el inglés se programó para el 29 de junio, pero al final se llevó a cabo en agosto, por lo que después de tres semanas de reposo comenzó su preparación para medirse a Álvarez.

"Y todo esto teniendo en cuenta el hecho de que bajé 12 kilogramos para alcanzar el límite de peso semipesado. Por lo tanto, si Canelo realmente cree que me ganó, entonces debe confirmar esto en una revancha que se podría celebrar, por ejemplo, en mayo de 2020", indicó Kovalev.

Sin embargo, a quien no le pareció esta propuesta fue a Julio César Chávez Jr., quien respondió a la publicación de Instagram del púgil ruso lo siguiente.

“No digas más mierda hermano, aprende a perder. Si tú quieres más dinero, dile. Con el respeto que te mereces, es tu realidad. ¿Nadie te puso una pistola para que aceptaras o sí?”, señaló.

Por su parte, Chávez se prepara para la pelea del 20 de diciembre contra Daniel Jacobs, a realizarse en Phoenix, Arizona.





Fuente: www.elimparcial.com