'La afición de Tigres es llorona'

Ciudad de México.- David Faitelson, comentarista de ESPN, calificó a la afición de Tigres como llorona y excesivamente sensible, pues no acepta la crítica de su equipo, por mínima que sea.

"Pensaba que el aficionado del América era llorón, pero conocí al de Tigres y es más, llora por todo, les molesta todo, uno puede hablar nada de ellos porque ya eres anti-Tigre, ya no los quieres, eres capitalino, un vendido", declaró al programa En la Cancha conducido por Miguel Ángel Arizpe, director nacional de Cancha.

"Si quiere la afición de Tigres tener el trato de un equipo grande, que se porte como una afición grande".

Faitelson, quien se inició como reportero en El Heraldo de México, dice que los seguidores de los felinos regios son fieles a su equipo en las buenas y en las malas, incluso dieron ejemplo de solidaridad cuando el plantel descendió.

"Es la mejor afición del País. Les digo llorones entre comillas, no para ofenderlos, están muy pendientes de su equipo, pero a veces reaccionan con tanto amor que se ciegan y no abren los ojos ante la realidad, tienen que ser más exigentes con el Tuca, exigir que jueguen mejor y no aplaudirles sino abuchearlos sino juegan bien al futbol", precisó.

"Tienes que exigirles que dejen de perder torneos internacionales, que dejen de ver el Mundial de Clubes por televisión. Que tengan un buen estadio".

El comentarista de Futbol Picante y Cronómetro no se explica por qué Tigres no tiene una casa a su altura.

"Soy un admirador de lo que ha hecho, han hecho cosas muy buenas, pero el estadio donde juegan es vergonzoso, la verdad y lo digo con todo respeto, es un estadio inseguro, viejo, inapropiado", señaló.

"Es increíble que con lo que gasta Tigres no le haya podido donar un estadio decente a la Universidad de Nuevo León, sí ha utilizado el nombre y lo han hecho grande. Cemex debería pensar en ello, si lo hizo el vecino de enfrente por qué ellos no".