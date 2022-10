La 'Checomanía' anda con todo en el GP de Ciudad de México

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- La "Checomanía" también corre a más de 300 kilómetros por hora.

Algunos presumen su afición con un autógrafo, otros con la clásica gorra de Red Bull con el número 11 o con cartones con el rostro del tapatío, incluso con el "Checo de cartón" de cuerpo completo y unos más hasta disfrazando a su perrito al estilo del "Viejo Sabroso", con bólido incluido.

Y es que, si se trata de ídolos mexicanos, Sergio Pérez ya está en el podio.

"No pude dejar de venir a apoyar a Checo, me vine sin boletos y aún no consigo, están totalmente agotados, por lo que he escuchado andan tres veces (arriba) del valor, pero bueno, 'Caramelo', después de seguir a la Selección durante 36 años jamás se ha quedado fuera, sé que algo me va a caer aquí", dijo Héctor Chávez, autonombrado fan número 1 del Tri.

Tan popular es su personaje que otros asistentes lo asediaban para las selfies. Por eso mismo, consiguió un boleto gratis y otro por 2 mil pesos para las prácticas de ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Porque Checo tiene tan enamorados a los mexicanos que hasta vale un "round" con la pareja.

"Vengo desde Ciudad Juárez y pues tuve que pedir permiso a mi novia para estar aquí", comentó Christian Nieto, mientras mostraba un cartel con la leyenda: "Gracias amor por dejarme venir a la F1".

Hasta el organillero Jesús Esparza, habitual en el Zócalo capitalino, acudió al AHR para aprovechar el arrastre de Checo.

"En Fórmula Uno viene gente de dinero, pueden pasar 30 personas, pero si una te da es una buena moneda", dijo el organillero, quien hoy en la mañana acudirá de nuevo al Gran Circo y por la tarde irá a Paseo de la Reforma al Desfile de Día de Muertos.