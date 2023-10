La clave de Paola a través de los años: 'Menos es más'

Santiago, Chile.- La supremacía de Paola Longoria sigue creciendo en el ráquetbol y hoy se convirtió en tetracampeona panamericana y logró su décimo oro en esta justa continental.

Las claves de una larga y exitosa trayectoria las define la propia raquetbolista en una plática desde Santiago: "La disciplina, dedicación, entrega e innovar y renovar el estilo de juego, tuve que hacer muchos cambios en mi equipo multidisciplinario, en la manera de entrenar, antes entrenaba 8 horas diarias y ahora entreno cuatro. Menos es más".

Sus primeros Juegos Panamericanos se remontan a Guadalajara 2011, donde debutó con 22 años; en Toronto 2015 llegó como abanderada y cargó con la presión que conllevaba; en Lima 2019 y Santiago 2023, dice que disfrutar es su principal motivación, ahora con 34 años y una carrera deportiva donde fue pionera en su disciplina.

Sobre si los Juegos Panamericanos Santiago 2023 son los últimos de su carrera responde con seguridad que aún no lo sabe, pero si en este momento de su carrera deportiva se despide se iría contenta por el legado que ha dejado.

Y es que la hegemonía de Longoria ha tenido un impacto positivo en el deporte. Si Longoria se va, algún día, ella tiene la respuesta. "Estoy contenta de ver a muchas más mexicanas, nunca habíamos tenido una Final mexicana, hoy se da y es lo que mi legado ha buscado. Cuando traje torneos de la Liga profesional a México era con ese objetivo y que más niñas se interesaran en jugar ráquetbol. En México somos potencia en este disciplina, ganar un Nacional es como ganar un torneo del tour porque estamos las mejores, es importante dejar ese legado para las próximas generaciones. Cuando decida el día que me vaya se quede otra mexicana como número uno del mundo y me encantaría ver que no pase lo que pasa en otros deportes cuando se va alguien grande y se pierde el deporte. Es una trabajo no sólo de una persona sino de mucha gente", afirma.

Si algo le entristece a la ex número uno del mundo es que el ráquetbol una vez más no forma parte del programa olímpico pese a la puja que ella ha hecho desde su trinchera como una de las ya jugadoras legendarias.

"Triste que el ráquetbol no esté ahí, lo hemos peleado bastante. He escuchado que el tema de los otros deportes, sin demeritarlos, cuentan con patrocinadores grandes y donde apuestan un recurso, el COI le apuesta. Vienen otros países donde solo son 3 o 4 y porque metieron dinero y ese rollo pues influyó". Aunque no le toque ver si el ráquetbol será olímpico el sueño sigue vivo. Hay que seguir trabajando, a lo mejor a mí ya no me tocan, pero hay que dejar ese legado para el ráquetbol".

El camino de Longoria continúa en Santiago mañana con el equipo femenil. Su vigencia se debe a los cambios que ha hecho en su equipo y en su estilo. Una jugadora capaz de innovar cuando pareciera que no hay que hacer.