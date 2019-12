La confesión de Cristiano Ronaldo a su círculo íntimo sobre su salida del Real Madrid

Se acerca el final de 2019 y se cumplirá un año y medio de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, esa que sor´prendió al mundo del fútbol ya que el portugués venía de conquistar la Champions League con el Real Madrid y era pieza clave del equipo de Zinedine Zidane.

En aquel momento, aunque el delantero luso nunca lo confirmó, su salida se dio a causa de un desgaste en la relación con el presidente Florentino Pérez. Sin embargo, parece que aquel conflicto lo llevó a tomar una decisión apresurada.

Así lo publicó el sitio ABC de España, que según la información aportada por personas cercanas al futbolista, éste está arrepentido de haberse mudado a Turín. “Hoy, en su fuero interno y en el externo escucha sentencias que socavan su cabeza: ‘Si te hubieras quedado en el Real Madrid habrías ganado estos dos últimos Balones de Oro’, otorgados a Modric y a Messi. Y cree que sí, que es cierto”, señala la medio ibérico.

Es que desde su salida, CR7 no sólo no ha obtenido los galardones, sino que además estuvo lejos en ambas votaciones, incluso en la última quedó tercero, por detrás del defensor holandés Virgil van Dijk.

“Cristiano ha dejado entrever a algunos de sus ex compañeros de Valdebebas que no debió abandonar el club blanco. Lo negará, porque no puede decirlo ante la Juventus, pero es la verdad. Ha constatado en sus carnes una advertencia que ya le hicieron cuando tenía decidido irse: ‘Ningún club tiene la trascendencia mundial del Real Madrid’”.

Además, el artillero surgido del Sporting de Lisboa cumplirá 35 años en febrero, por lo que está llegando al final de su carrera y no le queda demasiado tiempo para recuperar terreno ante Lionel Messi, quien este año volvió a ser elegido como el mejor del planeta y sumó su sexto Balón de Oro, más que cualquier futbolista en la historia.

Más allá de que Cristiano no ha alcanzado su mejor nivel en la Juventus, sus números son más que auspiciosos. Ganó una Serie A y una Supercopa de Italia y lleva 36 goles en 60 partidos. Obviamente, la gran cuenta pendiente es la Champions League, que el club no gana desde 1996. En esta campaña el equipo ya se aseguró el rpimer puesto del Grupo D a falta de un partido, el miércoles ante el Bayer Leverkusen en Alemania.

