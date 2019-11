La confesión de un excompañero de Luis Suárez: “Estaba listo para matarlo”

Esta semana Jordan Henderson, actual capitán del Liverpool, dialogó con Jamie Carragher, ex futbolista del club, quien ahora tiene un podcast en el que invita a personalidades del fútbol inglés y contó intimidades del vestuario del equipo que actualmente lidera la Premier League.

En este marco, el mediocampista recordó que su adaptación no fue sencilla. El futbolista arribó en 2011, proveniente del Sunderland, pero sus mejores actuaciones llegaron con el correr de los partidos. En aquellos primeros entrenamientos, el inglés contó que no soportaba a Luis Suárez, delantero de aquel equipo.

El uruguayo, ahora en el Barcelona, era una de las figuras del Liverpool y llevaba consigo el carisma que siempre lo caracterizó. Pero sus bromas no eran del agrado de Henderson.

“Fue una situación curiosa. En aquella época intentaba dar lo mejor, yo era un joven jugador y había un par de cosas que no me gustaban de Suárez. Gesticulaba con los brazos y me hacía sentir que no era lo suficientemente bueno como para entrenar en ese equipo. Los gestos eran cómo ‘¿qué hace?’ y eso me hería y me frustraba. Me lo hizo un par de veces, entonces exploté y estaba listo para matarlo”, contó.

Luis Suárez era por entonces una estrella del Liverpool (Shutterstock)

Henderson, quien ahora tiene 29 años, explicó que luego de aquel episodio de ira, del cual no quiso dar detalles, pudieron reconciliarse con el goleador sudamericano: “Después de ese momento, forjamos una gran relación con Luis”.

“Yo intentaba hacerlo lo mejor que podía. Al final ser futbolista también es aguantar la crítica y a las personas que dudan de ti todo el tiempo", explicó el mediocampista quien bromeó: “Al partido siguiente le di una asistencia”.

Ambos futbolistas compartieron club hasta 2014, cuando Suárez se marchó rumbo al Barcelona, tras el escándalo del Mundial de Brasil en el que mordió al italiano Giorgio Chiellini y fue suspendido por la FIFA. En su etapa en Liverpool, celebraron la Copa de la Liga 2012.

El artillero uruguayo sigue siendo igual de bromista que aquella época. Ahora en el Barcelona, suele subir historias en Instagram sobre sus compañeros cuando estos se duermen en algún viaje. Su humor le ha permitido entablar una gran relación con el capitán del equipo, Lionel Messi, con quienes son amigos e incluso han compartido vacaciones juntos.

Por su parte, Henderson se ha vuelto una pieza fundamental del elenco conducido por Jürgen Klopp y ha lucido la cinta de capitán en varias oportunidades. Además, levantó con el Liverpool la Champions Legaue 2018/19 y actualmente es líder de la Premier League, aunque aún queda más de media temporada por disputarse.





Fuente: www.infobnae.com