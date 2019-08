La dedicatoria de Gignac tras su histórico gol

Ciudad de México.- El delantero francés André-Pierre Gignac dedicó al técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti su reciente hazaña de haberse convertido en el máximo goleador en la historia de Tigres de la UANL, al llegar a 105 tantos.

Este domingo, Gignac anotó de cabeza el gol de la victoria de los norteños sobre Pumas de la UNAM, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, y si bien a su salida del inmueble se marchó en silencio, sin atender a la prensa, ya en el autobús, el club regiomontano publicó las primeras palabras del galo ya como máximo romperredes de la institución.

Gignac dedicó el gol y la marca "a Tuca, Miguel (Mejía Barón) y a Hugo (Hernández) porque están día a día trabajando con nosotros y tengo su confianza. Para eso no hay precio. Ando bien o mal, andan atrás de mí. No tengo privilegios y soy un jugador más. Eso me gusta del cuerpo técnico”, declaró el europeo.

Destacó que nadie está por encima de Tigres y el hecho de llegar a 105 anotaciones, para superar hoy a Tomás Boy, se debe también al esfuerzo del cuerpo técnico y sus compañeros, además de que aseguró que el cuadro "felino" jamás deja de crecer y ser importante en el futbol mexicano.

Sí (histórico) en goles, pero hay un trabajo detrás de eso con un cuerpo técnico presente de hace más de 10 años aquí. Es una institución que no para de crecer y eso es lo más importante. Nadie está arriba de la institución. Eso es imposible y Tigres va a permanecer muchos más años que un jugador o cualquier otro miembro del equipo.”

Abundó: “Hoy pude rebasar la marca de otro histórico tigre (Boy). Felicidades a todos los miembros que hacen parte de esta institución. Es trabajo de cada uno de nosotros para crecer y hacer de esta institución algo grande".

Y finalmente, se dijo agradecido "con mis compañeros, con Chaka (Luis Rodríguez) que me mandó un centrazo, con el cuerpo técnico y la directiva, por darme la oportunidad de ser parte de la historia de Tigres”.