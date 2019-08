La diferencia es que he ganado la Champions con clubes diferentes: CR7 sobre Messi

Turín, Italia.- En una serie documental publicada en la plataforma DAZN, Cristiano Ronaldo manifestó que la diferencia entre él y Lionel Messi se encuentra en estas estadísticas de la Liga de Campeones de Europa.

"La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas", argumentó el portugués.

El futbolista aprovechó para elogiar al argentino, destacando que ambos se han distinguido por mantener un gran nivel deportivo cada temporada.

"Es un jugador excelente que será recordado no sólo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo", mencionó CR7.

La gloria no ha llegado sola, señaló el jugador de la Juventus, el trabajo y la dedicación diaria son los que han ayudado a conseguir todos los títulos que ostenta.

"Cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo".

Por último, Cristiano mencionó que lo primordial es ser un jugador de conjunto, además de la convicción de despertar todos los días con la ambición de ser mejor.

"Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales. Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es sólo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a Dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del futbol. Ganar cada vez más", expresó.





Fuente: www.elimparcial.com