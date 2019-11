La furiosa respuesta del Chucky Lozano a las críticas de sus detractores

Para Hirving “Chucky” Lozano, llegar al Napoli representaba uno de los momentos más importantes en su carrera; sin embargo, el canterano de los Tuzos de Pachuca no ha podido sacar relucir su máximo potencial futbolístico, lo cual le ha valido críticas por parte de la prensa y los aficionados italianos.

Debido a esto, el joven que se ha convertido en un referente de la selección mexicana publicó un contundente mensaje respecto a la difícil situación que está viviendo en la actualidad en relación al desempeño y nivel deportivo que ha mostrado dentro de la cancha.

“Para dejar huella, hay que tocar el suelo antes de echar a volar. (...) Éxito no es un puñado de desconocidos aplaudiendo, sino quienes te quieren diciéndote que están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes que decir es más valioso que el silencio y cuando en silencio eres capaz de entender que hay cosas que simplemente no hace falta decir”, se puede leer en la publicación.

Lozano ha sido señalado porque desde que inició su estancia con el conjunto napolitano no ha logrado destacar como un elemento relevante a lo largo del torneo. Además, desde la jornada 4 de la Serie A, Napoli no ha logrado ganar y él únicamente ha anotado un par de goles. No obstante, su carácter no se derrumba: ″No te conformes con nada ni con nadie", escribió.

Hirving Lozano únicamente ha logrado meter un par de goles en su estancia con el conjunto napolitano. (Foto: Twitter)

Sobre su momento complicado, el Chucky no se guardó nada: “La valentía no es solamente tragar y sonreír, también es pegar un golpe en la mesa y cambiarlo todo, aunque se suponga romper un vaso y coser alguna herida. Valentía es cuando algo te toca el corazón y tú te dejas. Cuando tienes miedo y aún así vas”.

Hace unas semanas, el periódico deportivo de Italia, Gazzetta dello Sport, publicó una nota en la que se criticaba el accionar del mexicano, pues “decepcionó” su juego dentro del campo cuando se enfrentó al Salzburgo en el primer encuentro de ambas escuadras dentro de la Champions League.

“¿Lozano, dónde estás? Después de tres meses en Nápoles, sigue siendo un objeto misterioso”, fue el titular que usó el rotativo para señalar el bajo rendimiento que ha mostrado desde su llegada, el cual relacionaron con una constante búsqueda de identidad, misma que no ha logrado hallar.

A pesar de la situación adversa para Lozano, un aspecto relevante que han hecho notar los medios del país europeo en la relación con su equipo es que Carlo Ancelotti, estratega del club napolitano, le ha reafirmado su plena confianza en varias ocasiones para que retome su nivel.

Las críticas hacia la baja de juego están basadas en el hecho de que De Laurentiis tuvo que desembolsar 42 millones de euros, un gasto sin precedentes en la historia del club, pues incluso superó los fichajes del argentino Gonzalo Higuaín, quien había jugado con el Real Madrid, y del griego Konstan Manolas, procedente de la Roma.

Su más reciente anotación la hizo en contra del Salzburgo, en la última fecha de la Champions League. (Foto: EFE)

Si bien las lesiones han mermado su rendimiento, el Chucky también ha sido consciente de que aún no ha explotado su mejor fútbol: “Lo que me pide el míster trato de hacerlo al cien por ciento. Siento que puedo entregar un poquito más pero eso se dará con el trabajo. Aquí es muy diferente a Holanda y vamos a trabajar para que esto funcione mejor”, dijo en una entrevista para ESPN.

A inicios de mes, la situación para el Napoli se tornó complicada después de que el dueño del club decidiera concentrar a todo el equipo durante una semana, pero la medida no fue bien vista por los futbolistas, quienes decidieron marcharse a sus casas después del encuentro de media semana en la Liga de Campeones.

Ante este panorama, Napoli canceló la reserva que había realizado en el hotel y emitió un duro comunicado: “El club procederá a defender sus derechos económicos, patrimoniales, de imagen y disciplinarios en las instancias correspondientes”.

En el escrito también se culpó a Carlo Ancelotti por lo sucedido: “Aclaramos que se encargó la responsabilidad sobre los días de concentración al técnico del primer equipo”. Cabe recordar que el propio entrenador, el lunes pasado a esta situación, expresó públicamente que no estaba de acuerdo con la medida de la directiva.





Fuente: www.infobae.com