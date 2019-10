La gente no es tonta: Alfonso Sosa

Ciudad de México.- A distancia, el técnico Alfonso Sosa sigue viendo al San Luis. Se da cuenta que en las tribunas su nombre es coreado por la afición. Eso le genera satisfacción. A final de cuentas, entiende que el proceder del presidente Alberto Marrero para destituirlo no tenía fundamentos deportivos.

Aunque su tono de voz sigue siendo serio, Sosa se apasiona en la plática que tuvo con CANCHA. Es cuidadoso y desde luego, agradece el gesto de los seguidores potosinos, quienes han puesto resistencia con Gustavo Matosas, el nuevo DT, sobre todo, después de la derrota 4-0 a manos de los Pumas en la Copa.

"Finalmente por decisiones externas, ajenas a mí, no las deportivas se termina la relación y eso que se había ganado, eso que iba construyendo junto con la gente, pues se viene abajo, la gente sabe, la gente no es tonta, entonces, de tener un equipo altamente competitivo, consolidado y estable, viene esto, entonces, la gente extraña aquellos momentos" dijo Sosa a CANCHA.

El estratega tapatío fue dado de baja del San Luis bajo los argumentos de que le había faltado el respeto a los jugadores y al presidente Marrero, algo que no se comprobó. Matosas registra sólo una victoria y 4 derrotas en fila, tres de Liga y la de Copa.

"Para mí, siempre es gratificante. En realidad, en poco tiempo, tuvimos la oportunidad tanto la afición como nosotros de ser un equipo altamente competitivo, ganador, es una plaza que siempre lo externé: siempre debió de haber sido de Primera División, y que cuando estuve ahí lo confirmé.

"Después de que el equipo venía mal, justo después de cuando llego, supimos revertir la situación, estabilizamos el proyecto y sobre todo, eso, que era un proyecto que ya estaba caminando bastante bien, se había conseguido el objetivo prioritario que era ascender, después, en Primera, el equipo había pasado ya lo más difícil, que eran las primeras jornadas", añadió.

Sosa consiguió 11 de los 14 puntos que tiene registrados el San Luis, con los cuales está ubicado en la décima tercera posición en la clasificación. Aunque Matosas ha intentado ajustar a su equipo, la afición sigue pidiendo al timonel que los llevó de regreso a la Primera División.

"Nosotros vivimos finalmente de los resultados, y cuando las cosas van mal, la gente exige, y eso habitual y es normal que te exijan de una forma como lo hemos visto en otros escenarios, pero es más complicado que hagan lo que está haciendo la gente en San Luis.

"A final de cuentas, ellos se dieron cuenta de cómo se dieron las condiciones para que yo saliera, entonces en lo particular me deja tranquilo, me dejó bien, que en cuanto a mi trabajo, estuvo bien, salgo limpio en cuanto a mi persona, porque también se quiso ensuciar mi nombre y en ese sentido salgo completamente limpio, y ahora escuchar cómo se corea mi nombre para mí es gratificante", afirmó el tapatío.