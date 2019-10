La gente se obsesiona con los 'likes', afirma ultramaratonista

Ciudad de México





A muchas personas alrededor del mundo les encanta correr, algunos lo hacen por obtener medallas y reconocimiento en redes sociales y otros con el objetivo de ayudar a los más necesitados.

Un claro ejemplo es Manuel Ramírez, un atleta de alto rendimiento que tiene como próxima meta correr el 11 de octubre casi 400 kilómetros en Moab, Utah.

En entrevista para Excélsior Digital, el ultramaratonista nos contó de dónde surgió su pasión y nos habló un poco acerca de '384 kilómetros de ayuda'.

"A mi me fascina correr, llevo muchos años haciéndolo y lo disfruto mucho, pero ¿cuál es el chiste de correr por correr? Una amiga me sugirió visitar la fundación San Vicente de Paul Morelos y aprovechando que serán 'un chorro' de kilómetros me dio la idea de realizar una carrera con causa. La verdad me conmovió el maravilloso trabajo que hacen ayudando a niños y adultos de bajos recursos", contó.

En la actualidad, la organización sin fines de lucro apoya a niños y jóvenes para terminar sus estudios y a los adultos les ofrecen cursos de diferentes oficios para que puedan autoemplearse o encontrar un trabajo.

"Yo sólo corro, la fundación, los voluntarios, ellos realmente son los 'héroes'".

Sumado a todo lo que realizan, la fundación cada sábado sirve también desayunos gratuitos y dona despensas.

384 kilómetros se dice fácil, pero NO LO ES, involucra preparación mental y física de casi un año.

"Sí es muy impresionante la cantidad de kilómetros pero sin duda lo más difícil es la preparación. Para poder lograrlo es necesario romper paradigmas, cambiar el estilo de vida y la manera de pensar. No puedes pensar en chiquito y soñar en grande. No importan cuántos kilómetros sean, lo importante es el compromiso con el proceso y eso es lo que a veces se nos olvida".

"A veces nos obsesionamos tanto con los resultados y nos olvidamos que eso es súper efímero, llegamos a la meta pero ¿y luego?. Hay que darle el valor a las cosas que lo merecen, por eso conecté tanto con la fundación. Si tú atesoras y valoras el proceso de tu entrenamiento, sea lo que sea que hagas, eso se queda. Como por ejemplo, la gente me pregunta qué tenis utilizo para correr, algunos gastan más de 4 mil pesos por tener los 'mejores', mi consejo es que mejor inviertan ese dinero en tomar clases o cursos para mejorar tu técnica, y NO solo me refiero a correr".

Manuel Ramírez pretende romper su récord de 200 kilómetros y terminar la carrera en un tiempo máximo de 90 horas, -aunque los organizadores dan un tiempo límite de 120-.

"La gente presume mucho que 'correr un maratón les cambió la vida', yo creo que si correr de un punto a otro en un determinado tiempo cambia la vida de alguien, ese alguien tiene una vida muy vacía, sin embargo, si en el proceso de preparación encontraste una forma más saludable de vivir, de equilibrar tu trabajo, tu familia, tu entrenamiento, eso sí cambia la vida. El problema es que la gente se obsesiona con la medalla, con la playera, con los 'likes', si no lo suben a facebook 'no pasó'. Si al final no te cambió tu forma de pensar, entonces realmente no pasó".

Si te interesa apoyar aquí te dejamos las redes de la fundación con la información necesaria.