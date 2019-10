La gimnasta Elsa García denuncia maltrato físico y sicológico

La gimnasta regiomontana Elsa García denunció maltrato físico y psicológico por parte de los coordinadores franceses de entrenadores Eric y Cecile Demay, quienes fueron contratados por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) este año para tratar de elevar el nivel de los gimnastas nacionales y tratar de llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

García, en un video que subió a su perfil de Twitter, denunció que el matrimonio francés le infringió "maltrato verbal, físico y psicológico, que recibí en ese proceso selectivo para el Mundial y la Copa del Mundo que se realizó en Portugal".

La gimnasta fue descartada por la pareja de entrenadores para la final del All Around en los Mundiales de gimnasia, que se realizan en Suttgart, Alemania. En esa prueba, la delegación mexicana no pudo calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx